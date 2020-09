don Omar, également connu sous le nom de «El Rey», a été l’une des plus grandes influences du reggaetón, car, comme d’autres grands du genre urbain, ses chansons sont devenues un classique qui ne se démode jamais.

Cependant, malgré les divers problèmes qu’il a rencontrés, don Omar Il s’est limité à sortir de nouvelles chansons, ce qui a grandement affecté sa carrière, car comme nous le savons, la nouvelle génération de reggaetón semble être venue pour rester.

Malgré les nombreuses critiques qu’il a reçues Anuel AA En raison des paroles perverses de ses chansons, le « Bebecito » est resté positionné comme l’un des plus populaires du genre urbain.

Dans une interview qu’ils ont faite avec don OmarIl a réagi lorsqu’il a été interrogé sur les goûts musicaux de sa fille de neuf ans.

«Anuel est excellent et il sait que je connais Anuel depuis son père, Anuel est le fils de Gazmey, qui était président de Sony. Si je peux respecter le genre qu’ils veulent faire, je dois dire non parce que j’ai moi-même réalisé que le reggaetón a déjà essayé de le faire et que la seule chose qu’il a fait a été de blesser une génération, mes amis sont tous emprisonnés ou morts Et aujourd’hui à 38 ans pour moi, c’est dommage de savoir que ma musique a aussi influencé cela. Si un homme cherche ma fille, ma fille a neuf ans, dans six ans elle aura sûrement un petit-ami et son petit-ami qui rentrent à la maison avec une des chansons d’Anuel … (ne rentre pas) «