Source: archives

Une enquête sur la contamination de l’environnement dans la banlieue sud a conduit à la découverte d’une organisation criminelle dédiée au vol à grande échelle de pétrole d’un pipeline YPF: ils l’ont extrait par un contournement, l’ont raffiné dans des distilleries clandestines et l’ont vendu comme carburant dans les stations. service « sans pavillon » et aux producteurs agricoles. Lors de raids dans quatre provinces, les enquêteurs ont arrêté 18 membres de l’organisation. L’immense détournement de fonds atteindrait la somme de 5 millions de dollars par an.

Des sources qualifiées de l’enquête ont informé LA NACION que l’affaire, déléguée au procureur fédéral de Lomas de Zamora Cecilia Incardona -le même qui enquête sur l’espionnage illégal de l’AFI-, a avancé aujourd’hui avec 30 raids dans différentes parties du pays et avec près de 20 mandats d’arrêt autorisés par le juge fédéral de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.

« Les membres de l’organisation ont réalisé tout le circuit commercial, de l’extraction au transport et, dans certains cas, à la distillation dans une usine clandestine, qui déversait des déchets dans le bassin de Matanza-Riachuelo », selon le parquet fédéral No. 2 de Lomas de Zamora dans un communiqué de presse.

Des sources judiciaires ont indiqué que parmi les vingt suspects identifiés figurent les membres du groupe chargé de forer le puits et de percer l’oléoduc pour voler du pétrole, les membres qui se livraient au transport vers les distilleries clandestines et le capitaliste, qui a armé le Il a manoeuvré et a apporté l’argent pour acheter les camions, les réservoirs et les machines pour traiter le brut volé.

Le chef du gang et le cerveau de l’opération criminelle a été l’un des premiers suspects à être capturé. Selon des sources policières, le prévenu a été arrêté, dans la matinée, par les membres de la Division des délits environnementaux de la police fédérale, lors de la descente d’une distillerie clandestine située à Olavarría.

L’enquête a commencé il y a huit mois, lorsque la loupe judiciaire est tombée sur une distillerie clandestine de Valentín Alsina, parti de Lanús, pour un cas présumé de contamination environnementale.

« Le personnel du Département des délits environnementaux de la police fédérale argentine (PFA) a commencé à enquêter sur la contamination environnementale et, petit à petit, une association illicite dédiée au vol de pétrole brut a été découverte », a déclaré une source judiciaire à LA NACION.

Selon les informateurs, l’organisation criminelle a fait une sorte de contournement pour extraire le pétrole brut de l’oléoduc et le transmettre à des piletones qu’ils avaient fait au sol puis, à l’aide de tuyaux, charger le pétrole sur des camions et le transporter vers différentes distilleries clandestines.

Comme LA NACION a pu reconstruire, le 1er février, une crevaison a été découverte dans le pipeline près de Bahía Blanca. Ce n’était pas la première fois que cela se produisait: les premiers dégâts remontaient à trois ans.

«Le travail a commencé pour essayer de trouver toute l’organisation. Parmi les personnes qui ont reçu l’ordre d’arrêter, il y a de l’opérateur qui a fait les crevaisons au capitaliste qui a mis l’argent pour financer la manœuvre criminelle », ont expliqué les sources de l’affaire à LA NACION.

Jusqu’à hier soir, 18 membres du gang ont été arrêtés, tandis que les enquêteurs analysaient les documents saisis dans les différents domiciles, entrepôts et bureaux de l’organisation criminelle pour effectuer de nouveaux raids.

Le gazoduc YPF attaqué par les suspects transporte du brut de Bahía Blanca vers la raffinerie que la société d’État possède à La Plata.

Bien que jusqu’à présent des sources judiciaires aient rapporté que YPF était la principale victime, il n’est pas exclu que d’autres compagnies pétrolières aient été victimes des actions criminelles du gang.

Aujourd’hui, 90 détectives de la PFA et le personnel de l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ont participé aux plus de 30 raids effectués à Pilar, González Catán (La Matanza), Olavarría, Bahía Blanca, Hurlingham, le général Rodríguez et Ramallo, dans le province de Buenos Aires, et à Neuquén, La Pampa et Santa Fe.

«Nous voulons souligner le travail des autorités qui ont atteint ce résultat. La société a collaboré à tout moment pendant la phase d’enquête du ministère de la Sécurité et aujourd’hui les résultats positifs du travail conjoint qui a duré plus de trois mois peuvent être vus », ont-ils expliqué à LA NACION de YPF.

EN OUTRE

Avec l’aimable autorisation de La Nacion