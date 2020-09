Kimberly Loaiza et JD Pantoja recréent Amándote, chanson pour Kima | Instagram

Cela fait un peu plus d’un an que Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ils sont devenus parents d’un beau bébé Kima Sofia, il y a quelques jours TIC Tac ensemble, la famille a recréé la chanson qu’ils ont dédiée à leur fille avant sa naissance.

Depuis quelques années l’équipe Jukilop est devenu un phénomène, ceux qui ont commencé à enregistrer des vidéos divertissantes pour leurs fans aujourd’hui ont réussi youtubeurs, chanteurs et hommes d’affaires.

Il y a des millions d’adeptes que chacun a, non seulement sur leurs réseaux sociaux, mais aussi des admirateurs de tout le pays et d’Amérique latine, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja sont l’un des couples qui ont connu le plus de polémique et même le aujourd’hui, ils continuent d’avancer.

Peut-être qu’ils n’imaginaient pas tout le succès qu’ils ont aujourd’hui, que ce soit ensemble ou séparément La Lindura Mayor et JD Pantoja forment une excellente équipe, y compris Kima qui à plusieurs reprises nous l’avons vue partager une caméra avec ses parents, nous nous sommes rendu compte que Elle adore apparaître dans ses vidéos, quand elle voit une caméra devant elle, elle semble en connaître le but et surtout elle se comporte très bien.

Dans la vidéo partagée par Kimberly, la famille apparaît ensemble, tout en portant Kima elle chante une partie de « Loving you » et Juan de Dios la rejoint pour chanter également une partie de la chanson.

Peu à peu, les jeunes célébrités ont eu l’occasion de donner des concerts non seulement au Mexique mais dans d’autres pays du continent américain, elles ont même voyagé en Europe à la fois pour le tourisme et le travail, ceci parce que Loaiza a été invitée à modeler sur un podium pour un marque de vêtements bien connue qu’il promeut via son Instagram.

Kima, comme ses parents, est une célébrité et apprend juste à marcher! Même si elle dit déjà quelques mots, depuis que les fans de Jukilop ont découvert qu’elle était enceinte, une révolution s’est développée parmi ses fans, bien sûr dans le bon sens du mot, car son succès commençait déjà à porter ses fruits et avec la grossesse. ils ont grandi beaucoup plus.

Depuis la naissance de Kima Sofía Pantoja Loaiza, elle est devenue l’adoration de millions de personnes, une fille bien élevée, tendre, affectueuse et obéissante, elle adore son père et c’est quelque chose qui peut susciter l’envie chez beaucoup.

Au cours de chaque mois, le 12, la famille a grillé avec un petit gâteau un mois de plus de vie pour la petite princesse, bien que sa première année fût au milieu d’une pandamie, ses parents n’arrêtaient pas de fêter avec elle, ils étaient en charge d’organiser un petit fête en son honneur, comme chaque princesse qu’elle est.

Le thème de sa fête Blanche-Neige, Kima était habillée comme la princesse qu’elle est, Kimberly était la méchante sorcière et Juan de Dios le prince, c’était à travers une vidéo qui a été partagée sur YouTube où des millions de fans ont apprécié l’un et l’autre Peut-être certaines des scènes de ladite célébration.

Sûrement si ce parti n’avait pas été en pandémie, il aurait été beaucoup plus grand et plus splendide, heureusement qu’ils ont eu l’occasion d’être au moins avec leur famille, peut-être que dans les années à venir, ces partis seront comme ils l’ont imaginé.

Pour le moment, ils n’ont plus qu’à continuer à faire attention à ne pas être infectés et à continuer à travailler comme ils le font depuis plus de cinq mois depuis le début de cette pandémie, c’est quelque chose que les pantojitas et les mignonnes ont aimé, car Loaiza et Pantoja ils ont sorti de nouveaux singles qui sont immédiatement devenus populaires.

