Ils vont arracher la vie d’un grupero à Sinaloa: Mhoni Vidente | Instagram

La célèbre voyante cubaine Mhoni Vidente a assuré dans ses prédictions que des tragédies suivaient dans le show business, comme elle l’avait récemment prédit que ils prendraient la vie encore groupeur Sinaloense ou Jalisco émettant des avertissements sévères à leur égard.

Mhoni Vidente a surpris d’innombrables fois avec ses prédictions, comme certaines s’avèrent vraies, c’est pourquoi des milliers de personnes sont désormais attentives à tout ce qu’il partage.

Il y a quelques jours, la voyante partageait sur sa chaîne YouTube la vidéo de ses pronostics, qu’elle partageait à partir de l’émission « Aqui Contigo ».

Bien que chacun de ses avertissements mette tout le monde en alerte, celui que je mentionne en a mis plus d’un sur les nerfs, car il avait prédit qu’ils tueraient un chanteur du groupe de Sinaloa ou Jalisco.

C’est ainsi qu’il a souligné qu’une fois que les concerts et les événements commencent, c’est à ce moment que les musiciens devraient faire le plus attention, car cela se produirait lors de l’un de leurs événements.

Comme prévu, cette nouvelle prédiction a réussi à éveiller la curiosité de tous ceux qui gardent un œil sur sa chaîne, depuis le trag3days Ils continuent en 2020, et personne ne sait à quoi s’attendre d’autre.

D’autre part, la voyante cubaine a partagé dans sa section de prédictions que la prochaine année 2021 sera très compliquée, en raison de l’interrogation de nombreuses personnes sur la situation mondiale après 2020.

Il a lancé la prédiction que personne ne voulait peut-être entendre et que de nombreux adeptes du voyant cubain sont vraiment inquiets de ce qui pourrait arriver.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De cette façon, le Cubain a commenté qu’il y avait beaucoup de spécial dans le prochain 13 septembre 2020 et a également parlé des Mayas et de la fin du monde.

Tous les jours le 13 sont des jours magiques, plus le 13 parce que c’est le 13 de 09, vous savez que les Mayas n’avaient pas tort; tout le monde disait que la fin du monde, c’est-à-dire que les Mayas disaient le 21 décembre 2012 et non, je vois que ce sera l’une des révélations les plus importantes du 13 septembre 2020 au 13 septembre Septembre 2021 « .