Les luttes d’une immigrante sans papiers qui est également une femme trans dans la région de Brighton Beach à New York sont traitées de manière subtile, délicate et finalement puissante dans «Lingua Franca», par la cinéaste Isabel Sandoval.

Array Releasing d’Ava DuVernay fera virtuellement ses débuts dans certains cinémas et sur Netflix le 26 août.

Sandoval, qui est actuellement en Caroline du Nord pour l’écriture de son prochain long métrage, est entrée dans l’histoire l’année dernière lorsqu’elle est devenue la première femme trans avec un film au Festival du film de Venise.

Elle a dit que même si c’était «angoissant» d’être choisi par l’un des festivals A-list les plus importants au monde, c’était aussi une justification, «parce que j’ai été repoussé par les investisseurs.

La sélection de Venise était une vraie validation [of] ma vision de conteur.

Sandoval a écrit, réalisé et joué dans le film comme Olivia, une femme trans sans papiers travaillant comme aide familiale à Olga (Lynn Cohen), qui souffre de démence. Leur routine est interrompue lorsque le petit-fils d’Olga, Alex, emménage après un passage en cure de désintoxication, et Alex et Olivia poursuivent leur attirance, mais le spectre de l’ICE et la peur de ne pas être acceptée si elle est sortie remontent à la surface comme le grondement constant des reportages. de l’administration Trump réprimant les immigrants joue en arrière-plan.

Sandoval souhaitait créer une histoire new-yorkaise unique. «Le DP, Isaac Banks et moi avons parlé de cette idée d’un drame new-yorkais», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle voulait le rendre réaliste. Le film évoque les drames urbains des années 1970, mais a un look intemporel. «Visuellement clairsemée et délicate, mais aussi lyrique et sensuelle», dit-elle. «Une de mes influences était« In the Mood for Love »de Wong Kar-wai. Aussi Bergman. J’aime le cinéma austère.

En ce qui concerne les questions qu’elle intègre dans le film, «je perçois et j’écris mes personnages comme ne vivant pas dans le vide. Je ressens l’absence de privilège. Et cela informe vraiment mes films. Cette complexité et cette couche qui se retrouvent dans la façon dont ces personnages vivent. »

En définissant le film à Brighton Beach, Sandoval a voulu faire le parallèle entre Olga, l’immigrée russe, et Olivia, des Philippines. «New York est un melting-pot», a-t-elle déclaré, et Brighton Beach se sent comme un endroit coincé dans une période différente, qu’elle visait.

«Le décorateur Clint Ramos a vraiment fait un excellent travail pour évoquer le milieu et l’esprit de la région. Cela a vu des jours meilleurs, mais c’est toujours romantique.

Bien que le film aborde de gros problèmes, il ne crie pas.

“Cela reflète simplement le genre de personne que je suis”, a déclaré Sandoval. «Dans le film, ce qui est important, c’est ce qui n’est pas dit. Les espaces ont plus de poids émotionnel entre les personnages.

Elle a dit qu’elle voulait «faire des films qui s’attardent; laissez mariner les thèmes et les émotions. Ce n’est pas du cinéma avec un mégaphone ou un porte-voix. J’ai mis en place des limites et j’ai essayé de les défier.

Elle souhaite également inviter le public à «regarder au-delà des marqueurs d’Olivia. J’ai demandé au public de se mettre à sa place.

Et si Duvernay était à bord?

«J’étais très, très ravi et honoré de travailler avec Ava et Array», ajoutant qu’Array comprenait ce qu’elle voulait accomplir avec le film et sa campagne marketing. «C’est facile pour un cinéaste comme moi d’être mis dans une boîte. Je voulais vraiment transcender ces étiquettes.

Ava le reconnaît. »