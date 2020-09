Les gens du monde entier restent dans un état de troubles alors que la pandémie de coronavirus COVID-19 continue de faire des ravages, ayant atteint 26 millions de cas dans le monde et près d’un million de décès, tout en garantissant que 2020 n’a pas l’intention de nous offrir un sursis d’ici la fin de l’année. Les États-Unis continuent de supporter le poids de l’épidémie avec 258 000 cas seulement, et avec les législateurs dans un état de discorde apparemment sans fin concernant les conseils des responsables de la santé, il est probable que cela restera ainsi dans un avenir prévisible.

C’est une période effrayante pour quiconque aux États-Unis, bien sûr, avec une écrasante majorité optant pour la distance sociale et passer plus de temps à la maison avec leur famille. Mais même un rapide voyage à l’épicerie pourrait entraîner une infection pour les malchanceux d’entre nous, et à cause de cela, personne n’est vraiment à l’abri de la pandémie pour le moment – y compris les célébrités.

Dwayne Johnson s’est rendu sur Instagram cette semaine pour informer ses fans que lui et sa famille avaient été testés positifs au COVID-19, le citant comme l’une des choses les plus difficiles qu’ils aient jamais eu à endurer ensemble. Heureusement, il a également déclaré que tout le monde s’était rétabli et n’était plus considéré comme contagieux, ce qui signifie qu’ils avaient, espérons-le, évité toute complication grave du virus.

Naturellement, étant donné que Johnson est l’une des personnes les plus sympathiques d’Hollywood, il n’a pas fallu longtemps à ses fans pour commencer à exprimer ses bons vœux, ses prières et sa pensée positive pour montrer son soutien à l’acteur et à sa famille. Et vous pouvez jeter un œil à quelques-uns des tweets aimants ci-dessous:

Yikes! J’espère qu’ils vont tous mieux. Prières. Je souhaite que le virus disparaisse. 🙏❤️ – Amber💚 (@ Amber2548) 3 septembre 2020

Prier pour The Rock et plusieurs membres de sa famille car ils ont COVID-19! #PrayForRock 🙏😭 – MARACLE (@MaracleMan) 2 septembre 2020

Envoyer des ondes positives à votre façon @TheRock! Je sais que vous et votre famille allez botter le cul de ce virus en un rien de temps! – Blaynehausen (@BlayneKyle) 3 septembre 2020

À quel point est-il effrayant que The Rock et sa famille aient tous été testés positifs pour Covid-19. En leur souhaitant à tous un rétablissement très rapide 🥰 – Juste un poussin de lutte (@ AWrestlingGal2) 3 septembre 2020

Oh mec! 2020 est vraiment une chienne! 😱🤬 Récupération rapide vous The Rock et sa belle famille! 😇😷 @ TheRock https://t.co/nlli9BxGyK – Tracee Y. Millard, Esq.👸🏽👩🏽‍⚖️🧜‍♀️ (@YVETRA) 3 septembre 2020

Cliquez pour agrandir

Love ya Rock … Heureux que vous et la famille allez beaucoup mieux maintenant. 2020 a complètement sucé. – davidK786 (@ davidK786) 3 septembre 2020

pic.twitter.com/KHAnbApub8 – John E. Armstrong (@JohnEArmstrong) 3 septembre 2020

Je viens d’entendre quelque chose de terrible. Je regardais quelque chose qui disait que @TheRock avait COVID 19 si cela était vrai, mes prières à la famille Johnson se rétablissaient bientôt – #eldesconocido (@ tonyg2121) 3 septembre 2020

Allez @TheRock enfoncez ce virus et posez la claque sur son cul, je prie pour vous et votre famille 🙏🙏 – Enigmafgc (@ mklizack87) 3 septembre 2020

2020 essaie de nous enlever le rocher et je ne vais pas laisser cela se produire pic.twitter.com/MfkJMDTVti – Clucker (@Cluckerrrr) 3 septembre 2020

C’est toujours agréable de voir un tel élan de soutien de la part des fans de quelqu’un qui a touché la vie de tant de gens de manière positive, et c’est soulageant de savoir Dwayne Johnson et sa famille sont sur la voie d’une guérison totale d’un virus qui a fait des ravages dans le monde cette année. Maintenant, rendez-vous service et restez à l’intérieur pour regarder ses films afin de rester en sécurité aussi.