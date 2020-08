Nous avons tous notre juste part de mauvais jours où nous avons dû nous défouler. Mais j’espère qu’on nous a enseigné ou appris très tôt que prendre ces sentiments de frustration, d’insécurité, de colère, de dépression ou quoi que ce soit, nous avons affaire à quelque chose ou à quelqu’un de manière constructive et pas seulement à choisir une victime sans méfiance. ou un être cher que vous avez transformé en sac de frappe verbal.

On dit que si vous voulez connaître le juge du caractère de quelqu’un, tout ce que vous avez à faire est de voir comment ils traitent les serveurs d’un restaurant et honnêtement, je pense que c’est probablement l’une des déclarations les plus vraies jamais prononcées par un membre de notre espèce.

Mais peut-être qu’Adam Huerta n’a pas reçu le mémo très tôt dans la vie, car la façon dont il traitait une serveuse IHOP tout en mangeant avec sa famille met beaucoup de gens en colère sur Internet.

Dans le clip vidéo mis en ligne par un autre diner qui se trouvait dans l’établissement de restauration en même temps qu’Adam, les téléspectateurs peuvent voir l’homme crier après la jeune femme et l’appeler à plusieurs reprises “b *** h” et utiliser une litanie de mots et phrases profanes. Ce qui est pire, c’est qu’il est devant ses jeunes enfants, et de nombreux commentateurs en ligne craignaient que ses enfants grandissent pour imiter son comportement.

Source: YouTube

Une femme qui est probablement sa partenaire, Veronica, s’est assise en face de lui et a demandé une boîte pour emballer leur nourriture afin qu’ils puissent partir avec leurs repas et se sortir de la situation inconfortable. Dans la vidéo, il semble tourner sa colère contre la femme qui semble être sa femme en disant: “Vous pouvez aussi fermer votre putain de bouche.”

L’incident s’est produit dans un IHOP de Tucson, en Arizona, et a été récupéré par une filiale locale de TMZ. Il n’a pas fallu longtemps à Internet pour retrouver qui était l’homme dans la vidéo et découvrir les détails les plus fins de sa vie: qu’il n’était pas seulement marié avec des enfants et partageait une page Facebook avec sa femme (d’où son nom complet, Adam Veronica Huerta) mais qu’il était propriétaire d’une petite entreprise qui exploite Viking Car Wash à Tucson.

Les webizens ont envahi les pages de réseaux sociaux de l’entreprise pour dénoncer les actions d’Adam et les spammer avec des critiques d’une étoile. Ce n’est qu’après que sa tirade est devenue virale qu’Adam a décidé de présenter des excuses en ligne.

Cependant, beaucoup de gens ont qualifié la vidéo de désordre “décousu” et ne croyaient pas que son “désolé” était sincère.

PS Adam Huerta a hérité de Viking Car Wash de son père, ce qui explique pourquoi il est un connard gâté et autorisé pour les travailleurs des services. – Cinquante nuances de lactosérum (@ davenewworld_2) 21 août 2020

Adam allègue également qu’il y a eu plusieurs autres cas qui se sont produits avant la vidéo qui étaient à l’insu de ses détracteurs, comme le fait que sa famille a été servie de la viande «crue» et que la serveuse a parlé grossièrement à son fils.

La “grossièreté” se résumait à la façon dont Adam n’a pas apprécié la façon dont elle a demandé au jeune homme de porter un masque.

Mais que lui est-il arrivé de partir comme ça? Je sais qu’il est hors de propos, et rien ne peut justifier ce comportement horrible, mais qu’est-ce qu’ils ont dit à son fils qui l’a si mal déclenché? Je suis juste curieux. – Pikasuniverse (@pikasuniverse) 21 août 2020

Ils ne paient pas assez ces ouvriers pour les abus qu’ils subissent de tels idiots. Imaginez comment il est à la maison avec sa femme. Il montre vraiment à ses enfants comment vous traitez une femme. Que s’est-il passé dans ce pays? Jamais je n’ai vu un tel manque de respect pour notre prochain. Que Dieu nous aide – Maggie_Thomas (@ stayafe1224) 21 août 2020

Adam dit que la combinaison d’événements est ce qui l’a finalement amené à jouer le rôle du personnel de l’IHOP comme il l’a fait. Dans ses excuses, il admet qu’il agissait comme un “trou” et exhorte les gens à ne pas le juger uniquement sur la base de la séquence vidéo: “Je ne suis certainement pas la personne que cette vidéo me prétend être. Cette vidéo ne montre certainement pas toute l’histoire pour les gens qui regardent …[the waitress] a littéralement donné [me] viande crue.”

Les parents qui jurent devant leurs enfants sont un problème. Ces enfants n’ont pas bronché parce qu’ils y sont habitués. Si j’avais fait cela, mon enfant aurait immédiatement réagi sous un choc visible. – Toni 🦋 ♥ ️ (@tonipayne) 21 août 2020

Cette pandémie fait ressortir le pire chez BEAUCOUP de gens … c’est une personne désolée qui réprimande et rabaisse les travailleurs des services. – Alejandro Villegas (@thecorpmex) 21 août 2020

Pour la plupart, il ne semble pas que Twitter achète vraiment ses excuses, et la majorité des commentaires soulignent à quel point son comportement est problématique, en particulier devant ses enfants.

Alors que beaucoup confondent cet incident avec d’autres comportements de «port anti-masque» dans des incidents similaires qui ont vu des pannes des consommateurs face à la pandémie de COVID-19, d’autres pensent que cette instance est unique.

Nul doute que cet homme abuse de sa femme à la maison. SANS AUCUN DOUTE. Il est bien trop à l’aise d’être violent verbalement et la femme et les enfants n’ont pas l’air surpris. #Violence Domestique #Abusers – Kelly (@ kellyfairchild2) 21 août 2020

Beaucoup soulignent l’utilisation répétée par Adam d’insultes contre les femmes et la façon dont il a fait passer sa colère des serveurs féminins à sa propre femme comme le signe d’un problème plus grave. Le fait que ses deux enfants, qui semblent être des hommes dans la vidéo, apprennent de son comportement, inquiète beaucoup de gens sur les réseaux sociaux.

Il semble y avoir un schéma avec les gens qui jettent un ajustement sur les masques – ils veulent toujours être sans un – et quand on leur demande d’en porter un, ils prétendent que la personne demandant “n’a pas demandé bien” ou avait un mauvais “ton”, etc. justification de leurs élans de rage. Ffs – 🌜𝒫𝓁𝒶𝑔𝓊𝑒𝒹 𝒮𝓆𝓊𝒾𝓇𝓇𝑒𝓁🌛🕯🕯🕯 (@witchylunar_tic) 21 août 2020

Avec la femme silencieuse qui me préoccupe encore plus de leur vie à la maison. – Réveillé par le sommeil (@awakebysleep) 21 août 2020

Pensez-vous que le comportement d’Adam est un cas de «masculinité toxique» survenant sous nos yeux et que ses enfants sont condamnés à perpétuer le même cycle méprisable d’abus? Ou son explosion était-elle compréhensible?

