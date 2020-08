Isa Pantoja est devenu, sans être présent, le principal sujet de conversation sur «Sálvame» dans l’après-midi du 27 août. Miriam Saavedra a participé au programme pour fournir de nouvelles informations sur le réveillon controversé du Nouvel An à Cantora, s’assurant que le petit ami d’Anabel Pantoja fasse des avances à deux autres filles. Mais ce ne sont pas seulement les nouvelles, puisque le gagnant de ‘GH VIP 6’ a déclaré que Isa P faisait également partie de la fête.

María Patiño et Miriam Saavedra après le burofax d’Isa P dans ‘Sálvame’

María Patiño a contribué à la rumeur qu’elle connaît: « Il y a deux scènes différentes. Il y a une première à l’intérieur d’une voiture, dans le jardin à l’extérieur de Cantora, Et il met en vedette Isa et une autre fille et ils jouent (…) Disons qu’ils s’échauffaient. »Anabel Pantoja a voulu sortir rapidement pour nier ce qui s’était passé, précisant que cette rumeur avait été répandue par les deux filles qui étaient prises sur le canapé:« Elles voulaient détourner leur sujet. Mon cousin n’a rien fait« .

Peu de temps après ces accusations, L’avocat de Chabelita a envoyé un burofax pour « me sauver » au nom de son client, où il a assuré que intenterait une action en justice contre María Patiño et Miriam Saavedra s’ils ne rétractaient pas leurs paroles. « Des insinuations malveillantes sans fondement sont faites sur votre émission sur la sexualité de mon représenté« , a ramassé le document lu par Kiko Hernández. » Ils pourraient encourir un crime présumé d’insultes caractérisé dans le Code pénal par le facteur aggravant de la publicité « .

Clarification des personnes concernées

Dès qu’il a fini de lire la déclaration, Patiño a appelé Isa Pantoja pour prouver qu’ils avaient parlé d’avoir eu des relations sexuelles avec d’autres femmes. Saavedra, pour sa part, a rejoint le discours du présentateur de «Socialité», menaçant de la poursuivre si elle le faisait sans preuves.

Quelques minutes plus tard, les deux concernés ont nuancé leurs propos. «Quant à la sexualité de toute personne, je la respecte profondément et chacun peut en faire ce qu’il veut. Dans cette soirée, ils ont tous joué et quand je dis jouer, cela n’est lié à aucune connotation sexuelle car quand je veux parler clairement, je parle », a déclaré Patiño, qui en a profité pour renvoyer un message:« J’aurais aimé que, quand ils parlaient de la sexualité de ses amis, elle aurait montré son visage. »Quant à Saavedra, a-t-elle assuré que ce n’est pas « à qui soulever les questions de sexualité d’une personne et qu’elle peut faire de sa vie ce qu’elle veut ». « Je n’ai pas parlé de sa sexualité ni fait allusion à quoi que ce soit« , a-t-il conclu.