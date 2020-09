J Balvin dédie une chanson à Ester Exposito et elle lui répond | Instagram

Le célèbre chanteur J Balvin dévoué une partie de votre plus récent collaboration à la belle actrice espagnole Ester Expósito. La chanson est le thème musical « Una Locura », qu’il interprète avec le joueur de reggaeton, Chencho Corleone et le portoricain Ozuna.

Nul doute que l’actrice espagnole Ester Exposito a provoqué une grande fureur en Amérique latine grâce à sa performance dans la série Netflix « Elite » et depuis, elle est devenue l’une des Espagnoles les plus suivies sur les réseaux sociaux.

Et c’est que non seulement le souffle des utilisateurs a été volé, car maintenant J. Balvin Il l’a mentionné dans sa chanson la plus récente, sortie vendredi dernier et faisant partie de sa quatrième production intitulée « ENOC », le nouvel album studio d’Ozuna qui compte 20 chansons inédites.

Cela peut vous intéresser: J Balvin est infecté, révèle qu’il se remet du virus

Le compositeur portoricain, dans une partie de la chanson, inclut le nom de l’actrice et dit ce qui suit:

Dites-moi, quel est votre but? Faites-lui voir vos vidéos comme Ester Exposito. Ils me rendent très fou. Je ne comprends pas quel est le problème. Si nous nous aimons tant, quel est le dilemme? », Déclare Balvin dans la chanson.

Mais ce qui a le plus retenu l’attention, c’est que pour remercier le geste, l’actrice espagnole a publié une vidéo dans ses histoires Instagram où elle danse et chante la chanson, ce qui lui a bien sûr fait obtenir des milliers de likes et de commentaires, en plus de devenir viral sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Fous ensemble @ozuna @chenchocorleone #eno @ester_exposito « , a écrit J Balvin dans la publication.

Et comme si cela ne suffisait pas, la vidéo a été sauvée par lui-même J. Balvin, Qui a décidé de le partager sur son compte Instagram officiel, en taguant également Ester Exposito, qui a jusqu’à présent plus de 5 millions de vues, plus de 1,5 million de likes et des milliers de commentaires de ses abonnés.

VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER NAH, Apparemment NAH « , » Je télécharge également des vidéos chantant et je ne publie jamais « , » PERFECTAAA « , » Bella où que vous regardiez « , » QUELLE FEMME « , » Je confirme, elle est amour de ma vie »étaient quelques-uns des commentaires dans la publication.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Sans aucun doute Ester Exposito Cela devient une nouvelle sans même quitter la maison et c’est encore une fois prouvé, car jusqu’à présent, elle est la célébrité espagnole avec le plus de followers sur le réseau social Instagram, où elle compte près de 25 millions de followers.

José Álvaro Osorio Balvín Connu sous le nom de J Balvin, il a réussi à se positionner à la fois sur le marché de la musique hispanique et sur le marché de la musique anglophone, plaçant plusieurs de ses chansons au numéro un et est également connu sous le nom de « Prince of Reggaeton ».

C’est en 2009 qu’il devient artiste révélateur pour plusieurs radios colombiennes et la même année, il signe un contrat musical avec EMI Music, sort son premier album, « Real », certifié or en Colombie.

Vous pouvez également lire: Siri confond Juan Gabriel et J Balvin en tant que membres de One Direction

Il est à noter qu’il a commencé sa carrière musicale en tant que soliste en 2004 avec la chanson intitulée « Panas », qui parle d’amitié et avec laquelle il est entré sur le marché du reggaeton.

D’un autre côté, Ester Exposito, Surtout connue pour avoir joué Carla Rosón dans la série espagnole Netflix « Elite », sa première fois devant un écran s’est produite en 2016 dans la série « Vis a vis » jouant la fille de Fernando.

Elle est récemment apparue dans la série « Hunting. Monteperdido », où elle incarne Lucía Castán Grau, l’une des filles disparues, et a annoncé sa participation à la nouvelle série Netflix « Quelqu’un doit mourir ».