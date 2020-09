Au cours de 2020, l’auteur de Harry Potter J.K. Rowling a donné une masterclass sur la façon de ruiner une réputation auparavant étincelante.

En juin, elle a tweeté un certain nombre de commentaires qui ont été à juste titre critiqués comme «cruels» et «anti-trans» par des organisations de défense des droits des homosexuels, de nombreuses stars de la série Harry Potter et les bêtes fantastiques étant publiquement en désaccord avec elle et exprimant leur soutien à les personnes trans. En réponse à la fureur, Rowling a publié un essai de 3600 mots sur son site Web qui régurgitait un tas d’absurdités discréditées de TERF (féministe radicale trans-exclusion), consternant encore plus ses fans.

Depuis lors, elle a été confrontée à un barrage de critiques, ce qui l’a amenée à rendre le prix des droits de l’homme Robert F. Kennedy après que le président de l’organisation ait qualifié sa position de «profondément troublante et transphobe». Tout cela est maintenant la toile de fond de Troubled Blood, le cinquième opus de la série de livres Cormoran Strike que Rowling écrit sous le pseudonyme de Robert Galbraith (qui est, euh, aussi le nom du psychiatre qui a lancé la thérapie de conversion gay).

Le méchant de son nouveau livre est un «tueur en série travesti» qui fétichise les vêtements des femmes et se déguise en femme pour enlever et assassiner des gens. Ces thèmes ont incité une première critique du Telegraph à commenter: « On se demande ce que les critiques de la position de Rowling sur les questions trans feront d’un livre dont la morale semble être: ne jamais faire confiance à un homme en robe. »

La militante trans Paris Lees a riposté en tweetant:

«Le nouveau livre de JK Rowling parle d’un« tueur en série travesti ». Pendant ce temps, dans le monde réel, le nombre de personnes trans tuées au Brésil a augmenté de 70% cette année, les jeunes femmes trans sont laissées à brûler dans des voitures et les hommes qui nous tuent (parce qu’ils sont trans) sont graciés et renvoyés chez eux. .. Je connais beaucoup d’entre vous qui me suivez partagent probablement certaines des craintes autour du mythe des «hommes qui se déguisent en femmes pour blesser les femmes». Si je n’étais pas trans, je suppose que je le ferais aussi. Mais je vous demande de regarder à l’intérieur de votre cœur et de vous interroger sur ce qui se passe réellement ici.

Un autre ancien fan, quant à lui, semble avoir perdu espoir en disant:

«JK Rowling aurait pu simplement… ne pas faire tout cela et ses fans trans (il y en a beaucoup) auraient continué à la soutenir. Je suis contente qu’elle soit honnête à ce sujet. Vous ne pouvez vraiment pas écrire un fantasme transphobe de 900 pages et dire ensuite: «Je ne suis pas transphobe.» »

D’autres commentateurs ont attiré l’attention sur les précédents livres de Rowling sur Cormoran Strike. Dans The Silkworm, le héros détective est traqué par quelqu’un qui se révèle être une femme trans (avec un soin particulier pour l’auteur de décrire sa pomme et ses mains d’Adam). Le détective utilise également la menace de viol pour l’intimider, disant que la prison « ne sera pas amusante pour vous.… Pas avant l’opération. » Yikes.

Reste à savoir si tout cela aura un impact commercial. Fantastic Beasts 3 devrait passer devant les caméras en 2021 et il y a encore des rumeurs sur une adaptation cinématographique de Harry Potter et l’enfant maudit. Mais le changement pourrait être dans l’air, avec les développeurs d’un jeu vidéo Wizarding World vantant que l’auteur n’était pas impliqué comme argument de vente.

J.K. RowlingLa réputation de est probablement trop ruinée pour être sauvée maintenant, mais peut-être que Harry Potter peut encore continuer sans elle?