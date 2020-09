Le XXL Freshman a plaisanté en disant qu’il voulait tester le hamburger Cactus Jack, mais l’aversion de NLE Choppa l’a fait reculer.

De nombreux artistes du monde du hip-hop et du R&B ont adopté des modes de vie plus sains en se tournant vers des régimes plus propres, végétaliens ou végétariens. Jermaine Dupri, Andre 3000, Janet Jackson, YG, RZA et bien d’autres ont fait le changement, et il semble que NLE Choppa ait rejoint le mouvement. Le jeune rappeur a profité de ses comptes sur les réseaux sociaux pour prêcher sur l’importance d’un mode de vie plus sain, et il a même montré son jardin en herbe où il prévoit de cultiver sa propre nourriture. En raison de ses nouvelles perspectives, NLE Choppa s’est également prononcée contre le repas McDonald’s de Travis Scott, exhortant les consommateurs à ne pas acheter le hamburger tant convoité. L’indignation a poussé Jack Harlow à emménager avec quelques blagues.

Sur Instagram, Jack Harlow répondait à quelques questions de ses fans sur ses histoires. Quelqu’un lui a demandé s’il avait essayé le repas McDonald’s de Travis Scott et le XXL Freshman ne pouvait s’empêcher de taquiner un peu Choppa. «J’avais envie d’y aller mais hier j’ai entendu NLE Chakra dire qu’ils utilisaient de la viande humaine et c’était suffisant pour me faire dire hmmmm je ne pourrais pas y aller.

« NLE Chakra » n’a pas encore répondu au jab ludique. Même sans le soutien de Jack Harlow, il a été rapporté que McDonald’s a été confronté à une pénurie de nourriture en raison de la popularité de leurs repas Cactus Jack.