Interview CS: Jack Quaid et Erin Moriarty parlent aux garçons de la saison 2

ComingSoon.net a eu la chance de parler avec Les garçons met en vedette Jack Quaid et Erin Moriarty sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour Hughie et Annie dans la deuxième saison, qui a été créée aujourd’hui sur Amazon Prime Video. Vous pouvez consulter l’interview ci-dessous!

CONNEXES: Entretien avec CS: ​​le créateur des garçons Eric Kripke parle de musique, adaptant les bandes dessinées et plus

Dans la saison 2, les garçons fuient la loi, chassés par les Supes et tentent désespérément de se regrouper et de se battre contre Vought. Dans la clandestinité, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) tentent de s’adapter à une nouvelle normalité, mais Butcher (Karl Urban) est introuvable. Pendant ce temps, Starlight (Erin Moriarty) doit trouver sa place dans Les Sept alors que Homelander (Antony Starr) vise à prendre le contrôle total. Son pouvoir est menacé par l’ajout de Stormfront (Aya Cash), un nouveau Supe connaissant les médias sociaux, qui a son propre programme. En plus de cela, la menace Supervillain occupe le devant de la scène et fait des vagues alors que Vought cherche à capitaliser sur la paranoïa du pays.

Les garçons est une vision irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour de bon. C’est l’impuissant contre les super puissants alors que les garçons se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur le supergroupe connu sous le nom de « The Seven ». L’émission conserve la plupart des bandes dessinées (disponibles à l’achat ici) qui repoussent les limites de la violence et de la sexualité tout en explorant le côté sombre de la célébrité et de la renommée des super-héros.

CONNEXES: Interview CS: Karen Fukuhara et Tomer Capon sur The Boys Saison 2

La série a été créée par Evan Goldberg et Seth Rogen, responsables d’une autre série subversive inspirée de la bande dessinée, AMC Prédicateur, et Surnaturel créateur Eric Kripke.

La saison 1 est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

ComingSoon.net Quelle sera votre dynamique cette saison?

Erin Moriarty: Toujours tumultueux [laughs].

Jack Quaid: C’est intéressant parce que leur relation continue, ils doivent travailler ensemble pour vaincre Vought et ils doivent mettre leurs sentiments les uns pour les autres, négatifs ou positifs, en grande partie de côté. Ce qui était vraiment intéressant et amusant à jouer avec Erin, c’est que toutes les cartes étaient enfin sur la table.

Moriarty: De toute évidence, nous sommes dans une position si différente dans la saison deux. Ce qui est intéressant à propos du personnage de Hughie et de ma relation avec lui, c’est que généralement, je dirais que vous ne pouvez pas tomber amoureux de quelqu’un dont vous ne savez pas vraiment qui il est et de quoi il s’agit et qu’il y a tellement de Hughie qui se cache à Annie, mais je dirais que dans l’ensemble, à mesure qu’ils apprennent à se connaître, ironiquement, elle apprend vraiment à en savoir peut-être plus que tous les autres personnages de la première saison. Je pense qu’elle tombe totalement amoureuse de lui et à la fin de la première saison, elle a le cœur brisé et, comme Jack l’a dit, ils doivent en quelque sorte surmonter cela à un rythme accéléré pour trouver un moyen de travailler ensemble dans la saison deux. La dynamique était intéressante à explorer car vous ne pouvez pas couper les sentiments, donc pour moi, essayer de jouer Annie dans la saison deux consistait à mélanger le ressentiment et le chagrin avec un amour résiduel pour lui et c’est comme une dynamique très stratifiée.

Quaid: C’est comme un très long partenariat après la rupture, c’est vraiment intéressant.

CS: Risquent-ils de se perdre et de s’aliéner les uns les autres avec une confiance retrouvée?

Moriarty: Je pense que c’est toujours le risque, je pense que Hughie et Starlight servent d’exemples standard de personnes qui viennent d’une petite ville ou d’un monde abrité où elles ont été hébergées par leurs parents, puis quittent la maison et sont exposées à la réalités du monde et le fait qu’il ne faut pas faire confiance à tout le monde et je pense qu’il est très courant de se perdre momentanément en tant que sous-produit de la construction d’un mur trop épais. Vous passez de la naïveté à la conscience, puis presque trop méfiante, alors je pense qu’Annie est dans un endroit où le mur est épais et le cœur brisé, elle est juste en quelque sorte sur le pilote automatique et a perdu un peu de son cœur Une grande partie de la trajectoire de la saison deux et son voyage est de retrouver son chemin vers elle-même et le juste milieu entre ne pas être naïf et rester fidèle à qui elle est.

Quaid: C’est juste une tension intéressante que nos personnages traversent tout le temps, c’est-à-dire que vous devez simplement être le substitut du public de bien des façons, mais vous voulez que votre personnage commence à se démarquer, mais vous ne le voulez pas. aller trop loin. C’est quelque chose que j’ai toujours trouvé intéressant à jouer à Hughie, c’est qu’il arrive parfois qu’il franchisse la ligne et qu’il le reconnaisse, puis à qui revient-il de se retirer, doit-il se retirer? Je pense que c’est l’un des aspects clés du personnage que j’ai vraiment aimé jouer au cours des deux dernières saisons.

CS: Pouvons-nous nous attendre à voir les nouveaux développements avec leurs parents se transformer en une sorte de réunion cette saison ou la suivante?

Moriarty: Je pense que, comme beaucoup de choses qu’Annie traverse qui sont le résultat de la construction de ce mur épais émotionnel pour être auto-conservateur, je pense que sa mère est l’un des ingrédients de l’épaisseur de ce mur. Je pense que se retrouver à mesure que la saison avance implique la perspective de lui pardonner envers sa mère.

Quaid: Avec le père de Hughie, j’ai l’impression que leur tension a été explorée et finalement plus ou moins payée lors de la première saison, car ils parviennent enfin à une compréhension mutuelle. Parce qu’il y avait tellement de tension sous le service pendant un moment et tout a explosé dès que Robin est mort et Hughie a entrepris ce voyage mortel. Si quoi que ce soit, je suis heureux que le père de Hughie soit dans le programme de protection des témoins en ce moment, car je pense qu’il pourrait rendre les choses encore plus compliquées pour Hughie comme dans la première saison quand A-Train l’a poursuivi alors ils sont bons mais ils définitivement éloignés l’un de l’autre en ce moment, ce qui n’est pas génial [chuckle], il manque son père.