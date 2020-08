Jack Tewksbury, journaliste de longue date de l’industrie du divertissement et membre de la Hollywood Foreign Press Association, est décédé samedi, selon la HFPA. Il avait 94 ans.

Le président de la HFPA, Ali Sar, a déclaré: «Jack a été un membre inestimable et un vrai gentleman. Il va beaucoup nous manquer.”

Tewksbury est né à Brooklyn, NY, le 11 octobre 1925. Il a commencé sa carrière dans le journalisme en travaillant à New York en tant que reporter pour le Motion Picture Daily et Radio-TV Daily pendant ses années universitaires à l’Université de New York. Il déménage à Hollywood et devient chroniqueur de cinéma pour le Quebec-Chronicle-Telegraph. Tewksbury a également travaillé comme publicitaire pour le producteur prolifique Joseph Levine.

Selon la page IMDb de Tewksbury, il a écrit des milliers d’articles parus dans des centaines de publications mondiales et s’est toujours intéressé à la comédie. Lui et ses amis s’occupaient de l’ennui au milieu de la nuit en attendant que des nouvelles arrivent en essayant de voir qui pourrait inventer l’histoire la plus ridicule et la faire envoyer sur un service de fil.

Il rejoint la HFPA en 1985 comme journaliste pour des publications françaises, puis, plus récemment, écrit pour l’Argentine. Il a été trésorier du HFPA de 1992 à 1998, 1999-2000 et 2009-2011. Il a régulièrement écrit des articles pour le site Web des Golden Globes et a également été vice-président des Young Artist Awards.

La HFPA est une organisation à but non lucratif de 77 ans de journalistes et de photographes qui rend compte de l’activité et des intérêts de l’industrie du divertissement aux États-Unis pour les médias en dehors des États-Unis.L’organisation organise la cérémonie annuelle des Golden Globe Awards à Los Angeles.