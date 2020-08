Nous vivons tous dans l’histoire en ce moment. Un coup d’œil à la nouvelle pochette de Jackboy vous rappellera toutes les choses folles que nous avons endurées au cours des huit derniers mois. Tout a commencé avec la menace potentielle de la troisième guerre mondiale. Ensuite, le bien-aimé du monde Kobe Bryant a été tragiquement tué dans un accident d’hélicoptère, qui a également coûté la vie à sa fille Gianna et à sept autres personnes. L’épidémie de coronavirus et une bataille acharnée contre le racisme ont achevé la folie. Le fait qu’il nous reste quatre mois (et toute une élection) avant la fin de 2020 me déroute.

Jackboy réfléchit à tout ce qui s’est passé avec la couverture de son nouveau projet, intitulé à juste titre Living In History, le laissant tomber sur tous les services de streaming la nuit dernière.

Sortant quatorze nouvelles chansons via Sniper Gang et EMPIRE, Jackboy est de retour avec plus de nouvelles musiques. La tracklist comprend des fonctionnalités de Tee Grizzley et Rylo Rodriguez.

Écoutez ci-dessous et dites-nous votre chanson préférée.

Tracklist:

1. Priez Dieu

2. Amis avec mon appareil de chauffage

3.Faites-moi le perdre

4. Le monde est à vous

5. Marié à mes ennemis (feat. Tee Grizzley)

6. Fait avec amour

7. Fuck You Pay Me (Paper Chasin ‘) [feat. Rylo Rodriguez]

8. Dans ma ville

9. Difficile d’oublier Ya

10. Notice Me (feat. Tee Grizzley)

11. P et Q

12. Liens perdus

13. Vraiment désolé

14. Fait à moi