Jackie Stallone, astrologue des stars et mère de l’acteur Sylvester Stallone, est décédée lundi. Elle avait 98 ans.

Frank Stallone, le frère cadet de Sylvester, a fait l’annonce lundi soir, affirmant que sa mère était décédée ce matin-là.

«C’était une femme remarquable, travaillant tous les jours, pleine de courage et intrépide. Elle mourut dans son sommeil comme elle l’avait souhaité. C’était dur de ne pas l’aimer, elle était une personne très excentrique et flamboyante… Elle a vécu la prohibition, la dépression et la Seconde Guerre mondiale. Je lui parlais pendant des heures des années 20, 30 et 40. C’était une leçon d’histoire. Son esprit était aussi vif qu’un rasoir jusqu’au jour de sa mort », a-t-il écrit sur Facebook.

En plus d’être la mère des acteurs Sylvester, Frank et Toni D’Alto, Stallone est devenue célèbre dans les années 1990 pour avoir publié une série de livres d’astrologie et lancé sa propre hotline psychique. Elle est également apparue dans le programme de lutte des années 1980 «GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling», qui a ensuite été adapté dans l’émission Netflix du même nom.

Stallone est née Jacqueline Frances Labofish le 29 novembre 1921 à Washington, DC. Jeune femme, elle a travaillé comme trapéziste, danseuse et coiffeuse. Elle a épousé Frank Stallone Sr. en 1945 et a donné naissance à Sylvester en 1946 et Frank Jr. en 1950. Elle a donné naissance à D’Alto en 1964 avec son deuxième mari, Anthony Filiti. D’Alto est décédé en 2012.

Sur son site Web, Stallone a écrit qu’elle avait conseillé «des rois, des premiers ministres, des politiciens, des stars de cinéma, des joueurs, des généraux, des gangsters, des flics et des prêtres» au cours de sa carrière d’astrologie. Stallone a inventé le terme et la pratique de «rumpology», qu’elle a décrit comme similaire à une lecture de la paume, mais de son extrémité arrière. Elle avait également sa propre ligne de masques cosmétiques.

Stallone a participé à une poignée de talk-shows, notamment “The Howard Stern Show”, “Oprah”, “Larry King Live”, “The Late Show With David Letterman” et “The Graham Norton Show”. Plus récemment, Stallone a participé à l’émission de télé-réalité britannique «Celebrity Big Brother» en 2005 en tant qu’invité surprise. Son ancienne belle-fille et ex-femme de Sylvester, Brigitte Nielsen, était également de la saison. Stallone a été renvoyé de la maison après quatre jours.

Stallone laisse dans le deuil son mari, Stephen Levine, ses fils Sylvester et Frank, et ses petits-enfants Seargeoh, Sixtine, Sophia, Scarlet et Edmund.