King Von semble intéressé par une bataille de boxe contre Famous Dex, rappelant à tout le monde qu’il peut jeter la main avec le meilleur d’entre eux.

King Von et Famous Dex font des allers-retours depuis quelques jours, à la suite d’un commentaire que Dex a fait sur les réseaux sociaux.

« King Von, vous une salope », a déclaré le rappeur de Chicago. « Suce ma bite. Tu as 6ix9ine pour O Block. Hoe ass n *** a. Va te faire du cul 6ix9ine avant de dire quoi que ce soit sur moi. »

Hier, Dexter a fait une rotation à 180 degrés et a décidé qu’au lieu de se battre avec Von, ils pourraient tout aussi bien se défaire et mettre leurs différences de côté sur le ring de boxe.

« King Von … pas de boeuf bro. On peut avoir des Socker Boppers. Socker boppers! Socker boppers !, » a déclaré le rappeur sur Instagram Live. « Je vais te boper le cul. Ce n’est pas d’avoir peur, c’est d’être intelligent. »

Apparemment, King Von n’a pas peur de Famous Dex car, sur Twitter, il a rappelé à tout le monde qu’il n’avait pas besoin d’une arme à feu dans ses mains pour être dur.

« Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me suis battu toute ma vie », a déclaré King Von. « Dans et hors de prison. Et j’ai frappé fort comme l’enfer. Je jette juste ce tweet là-bas. Continuez. »

Peut-être était-il juste en train de le lancer, mais nous connaissons tous la cible du message: Famous Dex. Bien qu’il n’ait pas directement accepté ou refusé le défi de Dexter, il semble qu’il soit définitivement ouvert à travailler sur quelque chose pour prouver qu’il peut renverser n’importe qui sur son chemin.

Assisteriez-vous à un combat à la carte entre ces deux rivaux de Chicago?