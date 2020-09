La rappeuse de 16 ans a récemment quitté sa cure de désintoxication et s’est adressée à IG pour informer le monde de ses progrès.

Le monde recevra-t-il vraiment une nouvelle Danielle Bregoli améliorée? La star de 16 ans est célèbre depuis qu’elle est connue comme l’enfant à problèmes de dos du Dr Phil, et elle, avec les adultes de sa vie, a utilisé son infamie à son avantage. Elle s’est taillé une carrière dans le rap sous le nom de Bhad Bhabie et avant d’apprendre à conduire (légalement), elle signait des contrats d’un million de dollars. Bhad Bhabie est souvent confrontée à des réactions négatives sur ses actions, ses images et sa propension à s’engager dans des altercations physiques qui aboutissent d’une manière ou d’une autre sur Internet.

Theo Wargo / Employé / .

Récemment, Bhad Bhabie a passé du temps en cure de désintoxication, et il semble qu’elle a continué à travailler sur elle-même maintenant qu’elle a quitté l’établissement. « La raison pour laquelle je n’ai pas beaucoup été sur ig ces derniers temps est que j’ai suivi les conseils de tout le monde et pris le temps de me concentrer sur mes efforts », a-t-elle écrit sur Instagram. «Je devais réaliser qu’il y a plus dans la vie que ce que les gens ont à dire dans les commentaires et ce que les gens pensent de moi. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c’est que j’ai eu une éducation assez difficile et en plus c’est très difficile d’être un jeune femme grandissant dans l’industrie de la musique, surtout avec la façon dont j’ai été amenée dans ce monde de renommée, je me trompe beaucoup et les gens ne me comprennent pas. «

Bregoli a ajouté que les gens la considèrent immédiatement comme une mauvaise personne, mais ils « ne connaissent pas toute l’histoire de ma vie et pourquoi j’agis comme je le fais ». En mûrissant, elle réalise apparemment que tout le monde n’acceptera pas qui elle est, mais tant que sa famille, ses amis et ses fans continueront à « comprendre le vrai moi », elle ne se préoccupe pas des « haineux ». Lisez son message complet ci-dessous.