J’aime rester connecté à mes racines sans perdre ce que je ressens, exprime Silvana Estrada

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Lundi 14 septembre 2020, p. a12

Les dernières années de Silvana Estrada ont été pleines de travail. Il a commencé à enregistrer ses propres chansons à 18 ans, et un an plus tard a produit Lo sagrado, son premier album. Depuis, sa vie est la musique: il donne des concerts, compose de nouvelles chansons et fait des collaborations.

La musique d’Estrada mêle le folklore mexicain à sa formation de jazz. Il a grandi à Coatepec, Veracruz, où ses parents sont musiciens et luthiers. Du fait de cette influence et de son goût pour la poésie, la femme de Veracruz devient auteure-compositrice-interprète.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, il s’apprête à sortir un nouvel album avec Glassnote Records, un label de rock indépendant et alternatif qui travaille avec des groupes comme Two Door Cinema Club et Phoenix.

Estrada, la première artiste latine à travailler avec Glassnote, y voit un foyer pour ses chansons, un lieu qui assurera la qualité audiovisuelle de mon projet. Elle est fière de recevoir cette opportunité, mais elle la considère également comme une responsabilité.

L’année dernière, alors qu’elle enregistrait à New York, son manager a rencontré Daniel Glass, fondateur de Glassnote, qui a entendu la musique de la femme Veracruz et a décidé de l’inclure sur son label. Dans un premier temps, l’auteur-compositeur-interprète a travaillé sur la chanson Por siempre, une version adaptée à son style de la chanson Forever, du groupe Chvrches.

Silvana Estrada assure qu’elle n’aime pas faire des chansons à faire. Il a accepté d’interpréter ce thème parce qu’il y voyait un défi. En raison des grandes différences entre les deux styles musicaux, l’un électronique et l’autre traditionnel, une adaptation qui impliquait déjà de traduire et de repenser les métaphores semblait très compliquée. Le résultat est une chanson qui a acquis la personnalité de l’auteur-compositeur-interprète.

Bientôt, elle publiera avec le label l’album Marchita, ce qu’elle considère comme son premier long album solo. Auparavant, ses œuvres se limitaient à un EP, avec quelques singles, et Lo sagrado, qu’il produisait presque chez lui à Coatepec, récemment relancé, maintenant avec le jazzman new-yorkais Charlie Hunter.

▲ L’auteur-compositeur-interprète de Veracruz est le premier Latina à publier un album avec le label Glassnote.Photo gracieuseté de Sofía López Bravo

Vous n’avez pas besoin de comprendre les mots

En dépit d’être la première Latina à faire partie d’un label dédié presque exclusivement à la musique en anglais, Estrada n’a pas l’intention de changer la langue dans laquelle elle compose. Bien qu’il aime écouter des chansons dans cette langue, il considère qu’il n’est pas nécessaire de comprendre les mots pour comprendre le message.

La musique m’a appris que les langues sont nécessaires pour une communication plus plate, mais quand il s’agit de chanter et d’exprimer un sentiment à travers elle, les fois où j’ai joué dans des pays où l’espagnol n’est pas parlé, j’ai connecté presque la même chose, détails.

Comme une bonne partie de sa musique, Marchita sera un album fortement inspiré de la tradition mexicaine. Si elle est une admiratrice de compositeurs comme José Alfredo Jiménez, elle ressent également le besoin de changer des aspects du récit traditionnel mexicain pour les adapter à elle-même.

Je les ai dans ma moelle (compositeurs mexicains) et quand je compose, je sens où ils étaient, mais ma vision n’est pas la même. J’aime que je continue à me connecter avec mes racines, avec le folklore mexicain, et en même temps ne pas perdre ce que je ressens, mes valeurs, explique-t-elle.

Dans Marchita, Silvana parle principalement du duel que l’on traverse quand une relation prend fin. Cependant, il ne le fait pas de manière tragique ou dépendante, mais en termes de guérison, de compréhension de ce qui s’est passé. Avec une douleur très profonde, mais au-delà du regret, c’est plutôt une sorte d’acceptation et un désir de guérir, d’apprendre et de passer à autre chose.

Depuis sa détention, Silvana trouve positif d’avoir eu le temps de réfléchir à ce qui lui est arrivé. En plus de l’album sur le pas de la porte, le chanteur a composé une quinzaine de chansons. Il travaille maintenant sur la vidéo qui accompagnera la musique de Marchita, avec l’idée de raconter une histoire en un seul morceau.