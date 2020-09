Le directeur de la Suicide Squad, James Gunn, a clarifié ses commentaires sur Marvel et DC après avoir discuté de la réaction de Kevin Feige à son déménagement.

Alors que l’histoire du passage de James Gunn dans l’univers étendu de DC pour diriger The Suicide Squad est désormais tristement célèbre, le réalisateur a récemment expliqué comment le directeur de Marvel, Kevin Feige, avait réagi à la nouvelle. Il a expliqué que Feige et Louis D’Esposito ont même visité le plateau de The Suicide Squad et a souligné qu’il n’y avait pas de fossé énorme entre Marvel et DC, comme les fans aiment l’insinuer. Mais après qu’un tweet a accusé le réalisateur de prendre des photos sur la communauté entourant le genre, Gunn a expliqué ce qu’il entendait par ses commentaires précédents.

Jacob Airey a appelé James Gunn sur Twitter pour avoir blâmé les fans avant de suggérer que le public diminuait à cause de personnes comme le directeur de The Suicide Squad. Gunn a calmement expliqué qu’il était également un fan du genre et qu’il y avait beaucoup de gens de soutien dans la communauté, mais qu’il y avait aussi une «fracture inutile» parmi les fans de Marvel et DC. Le réalisateur de DC, David F.Sandberg, a également eu sa propre vision du débat, qui a pris des photos de tout le débat Marvel vs DC. Mais jetez un œil à la réponse de Gunn aux critiques ci-dessous.

Je n’ai pas insulté les fans. Je suis fan. Et je pense que de loin la majorité des gens de la communauté des fans acceptent les gens cool. Mais dire qu’il n’y a pas beaucoup de fractures inutiles entre certains fans de Marvel & DC serait du déni, de l’ignorance ou de la malhonnêteté. https://t.co/zIe8Ev2qve – James Gunn (@JamesGunn) 14 septembre 2020

Que pensez-vous du réalisateur discutant des fans de Marvel et de DC? Pensez-vous qu’il a raison? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Le premier Suicide Squad a suivi une équipe de super-vilains qui ont été recrutés par le gouvernement pour une mission dangereuse des Black Ops en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de l’équipe dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad met en vedette David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad de James Gunn devrait sortir le 6 août 2021. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur James Gunn et Kevin Feige et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo original.

