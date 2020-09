Alors que les jeux vidéo indépendants continuent de repousser les limites de la créativité, ils continueront d’attirer des talents hollywoodiens de premier plan. Exemple concret: Douze minutes, un thriller temporel interactif à venir qui présente le travail vocal de Daisy Ridley (Star Wars: Le réveil de la force), James mcavoy (X-Men: première classe), et Willem Dafoe (Le phare). Découvrez la bande-annonce du jeu et en savoir plus ci-dessous.

Bande-annonce de douze minutes

Le jeu, qui vient du directeur créatif Luis Antonio et Annapurna Interactive, a lancé sa bande-annonce à la Gamescom la semaine dernière et a attiré l’attention des gens d’EW, qui expliquent que l’histoire «commence par la tentative d’un homme d’avoir une soirée romantique à la maison avec sa femme (Ridley). L’homme (McAvoy) – tous les noms sont cachés au joueur au début pour maintenir le mystère – est témoin d’une violente invasion de domicile lorsqu’un intrus (Dafoe) prend d’assaut leur appartement et l’assomme. L’homme se réveille ensuite 12 minutes plus tôt, une expérience qui se répétera jusqu’à ce qu’il soit capable de comprendre la vérité derrière cet événement tragique et, espérons-le, l’empêcher de se produire complètement. «

La page Steam du jeu dit: « Twelve Minutes associe la tension onirique de The Shining à la claustrophobie de Rear Window et à la structure fragmentée de Memento. » Ce sont des points de comparaison assez nobles, mais si cette simple bande-annonce pouvait générer une sensation de rongement dans mes tripes, peut-être que tout le jeu sera en mesure de répondre à ces attentes élevées.

La bande-annonce, avec la voix calme de Dafoe juxtaposée à des images terrifiantes d’une violente invasion de domicile, m’a donné une sensation de naufrage dans le creux de mon estomac – pas mal pour une vidéo qui ne dure que 58 secondes. «Il fait assez sombre», a déclaré Ridley à propos du match. «Cela passe de cette chose très joyeuse et immédiate à ce labyrinthe assez sombre de diverses options. C’est cool parce que vous, en tant que joueur, apprenez plus, alors vous essayez d’en savoir plus. »

Annapurna a également publié cette vidéo en coulisse sur les sessions de voix off, avec quelques regards sur le casting lisant leurs lignes ainsi que des aperçus d’Antonio, qui aime cette époque dans les jeux vidéo à l’ère noir et blanc de la réalisation de films, et suggérant que ce jeu pourrait aider à combler le fossé dans la prochaine phase de ce que peuvent être les jeux vidéo.

L’espoir est que Twelve Minutes soit prêt d’ici la fin de 2020, et quand il sera publié, il sera disponible sur Xbox Series X, Xbox One et PC.

