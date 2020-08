Bien que Jamie n’ait jamais marché dans l’allée, il a été engagé à trois moments différents de sa vie. La star de HGTV a fréquenté l’actrice australienne Terasa Livingstone à la fin des années 90, et bien que l’on ne sache pas combien de temps ils étaient ensemble, ils ont été brièvement fiancés au cours de leur relation très privée.

Au début des années 2000, Jamie était fiancée au créateur de bijoux Siobhan Way. Ils ont assisté à plusieurs événements sur le tapis rouge pendant leur temps ensemble, mais ont fini par rompre leurs fiançailles en 2005.

Jamie était alors dans une relation à long terme avec Nadine Bush après ses fiançailles avec Siobhan – bien que les deux n’aient jamais été fiancés – et leur romance a pris fin en 2007 au milieu de rumeurs de tricherie.

“Nous avons travaillé sur de nombreux problèmes ces derniers mois et l’un des plus importants est qu’il est très difficile d’avoir une relation lorsque vous travaillez dans deux pays”, a-t-il déclaré au Daily Telegraph. “Nadine et moi avons passé de belles années ensemble et c’est une fille très spéciale qui représente et représentera toujours le monde pour moi”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas d’animosité dans notre rupture mais évidemment ce n’est pas facile pour nous deux.”

Jamie a récemment été fiancé à Lisa Christie, la finaliste de son émission Top Design de 2011 – c’est-à-dire avant que Lisa ne prétende que Jamie l’a trompée et ils l’ont annulée.

“Il est rentré d’Amérique et il était tout d’un coup différent”, a déclaré Christie à Woman’s Day en 2013. “Aussi naïf que cela puisse être, je pensais que cela ne pouvait pas être (quelque chose ne va pas avec nous) ou moi, parce que de ce que nous avions. “

Lisa a continué: “J’ai trouvé des messages qui étaient dégoûtants. Ils m’ont endommagé.”

