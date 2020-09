Jamie Foxx et Teyonah Parris ont rejoint John Boyega dans le mystère de science-fiction «Ils ont cloné Tyrone» pour Netflix et Macro.

L’écrivain de «Creed 2», Juel Taylor, s’attache à réaliser un scénario qu’il a écrit avec Tony Rettenmaier. Le film est décrit comme un câlin pulpeux, dans lequel un trio improbable – interprété par Boyega, Foxx et Parris – enquête sur une série d’événements étranges. Brian Tyree Henry avait été en pourparlers l’année dernière pour l’un des rôles.

Foxx et Datari Turner produisent “They Cloned Tyrone”, avec le fondateur et PDG de Macro Charles D. King, Stephen “Dr.” Love, Taylor, Rettenmaier et Kim Roth. Les producteurs exécutifs sont Mark R. Wright et Jack Murray de Macro.

Parris a éclaté dans “Dear White People” en 2014 et joue aux côtés de Yahya Abdul-Mateen II dans le reboot de “Candyman”, réalisé par Nia DaCosta à partir d’un scénario de Jordan Peele. Universal sort le film le 16 octobre. Parris jouera le rôle de Monica Rambeau dans «WandaVision» de Marvel Studios pour Disney Plus.

Foxx a remporté un Oscar par intérim pour «Ray» et a été nominé dans la catégorie de soutien pour «Collateral». Il a joué dans le drame juridique «Just Mercy» et a décroché le trophée d’acteur de soutien aux NAACP Image Awards plus tôt cette année.

Foxx joue actuellement dans «Power Project» de Netflix, et sera vu dans «Soul» de Pixar dans le rôle d’un professeur de musique passionné. Il est également sur le point de jouer dans «Spawn» de Blumhouse.

Parris est remplacé par CAA et Fox Rothschild. Foxx est remplacé par CAA, LBI Entertainment et Ziffren Brittenham. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline Hollywood.