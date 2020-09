Les résultats potentiels du nouveau poste de Jamie Lynn pourraient amener ses enfants à s’impliquer à l’avenir dans sa situation financière.

À partir du moment où une adolescente Britney Spears s’est glissée dans un couloir d’école tout en portant un uniforme scolaire qui définirait non seulement sa carrière, mais solidifierait la place de Spears dans la culture populaire, les yeux du monde ont suivi chacun de ses mouvements sous les projecteurs. De son évolution de la douce chanteuse sudiste de bubble gum pop à l’artiste plus mature qui ne voulait rien de plus que de créer une musique qui lui permettait de grandir aux côtés de son public, reflétait son évolution personnelle et capturait le sentiment de ne plus se sentir comme une fille, mais pas encore au point de se sentir femme.

L’examen médiatique auquel Spears a fait face à partir du moment où elle a fait irruption sur la scène musicale à la fin des années 1990, n’a fait qu’augmenter alors que Spears a choisi de vivre sa vie sans crainte, malgré la forte emprise de la culture des célébrités sur son image publique et le refus de laisser à Spears toute idée de confidentialité faire face à des événements extrêmement importants et difficiles de sa vie personnelle; Un mariage, une annulation, un deuxième mariage, la naissance de ses deux fils et un divorce ont eu lieu en l’espace de deux ans.

via E! En ligne

La couverture médiatique incessante de chaque mouvement de Spears n’a fait qu’augmenter à mesure que le comportement de la chanteuse devenait de plus en plus erratique, ce qui a conduit son père Jamie à aller de l’avant et à placer sa fille sous tutelle. La tutelle a commencé en 2008 et a été un sujet brûlant entourant chaque élément de l’existence de Spears sous les projecteurs, et sa perception publique. Au fil des ans, les discussions autour des règles spécifiques que Spears doit suivre sous la tutelle, au traitement de Jamie Spears de sa fille, ont été un sujet de conversation majeur sur la pop star et ont également joué un rôle dans le réexamen de la façon dont nous, en tant que une culture, voir les célébrités et les personnalités publiques, mais aussi jeter un regard plus ferme sur les attentes que nous avons envers les personnalités publiques que nous ne rencontrerons probablement jamais; cette pratique enlève souvent l’humanité de la personne.

En relation: Un regard sur la relation pas si géniale entre Britney Spears et son père, Jamie Spears

#FreeBritney: Aider avec un hashtag

La base de fans de longue date et extrêmement dévouée de Spears est restée inébranlable dans le suivi et le partage des mises à jour relatives à sa tutelle, notamment en lançant le mouvement #FreeBritney sur les médias sociaux. Le mouvement fortement hashtag a commencé beaucoup plus tôt que beaucoup d’entre nous ne le pensaient; selon Women’s Health, le mouvement a commencé seulement un an après que Spears ait été placée sous sa tutelle, et a été créé comme un site Web dédié à la collecte de mises à jour et a joué un rôle déterminant en osant poser des questions sur le fonctionnement interne de la tutelle. Le site Web a remis en question le calendrier chargé et extrêmement exigeant de Spears, posant la question de savoir si quelqu’un soumis à des règles aussi strictes pouvait gérer des demandes aussi ardues.

Les questions de conservation ont toujours été calmes, sans qu’aucun détail concret ne soit révélé au public.

via E! En ligne

Le deuxième visage le plus connu de la saga de la tutelle de Spears est son père Jamie. M. Spears a été celui qui a initialement cherché à décréter une tutelle pour sa fille, et a été dans le siège du conducteur de la tutelle de Britney depuis le tout début, jusqu’à l’année dernière; Jamie a renoncé à son titre en 2019, invoquant sa propre santé en difficulté.

Les choix de Jamie Spears à la tête de la tutelle de sa fille ont été remis en question et sont la source de fréquentes critiques et discussions au sein du mouvement #FreeBritney. Selon Vanity Fair, le mouvement a attiré l’attention sur l’idée de Spears « Retenir de l’argent à sa fille », avec une réfutation: « Je dois rapporter chaque centime dépensé au tribunal chaque année. Comment diable pourrais-je voler quelque chose? » Papa Spears était extrêmement passionné par les interrogations et les critiques excessives, qualifiant les partisans du mouvement #FreeBritney de «théoriciens du complot».

En relation: Whitney Cummings critique le père de Britney Spears alors que les préoccupations de la popstar s’intensifient

Soeur, soeur: la prochaine étape pour Britney

Pour quiconque suit le mouvement #FreeBritney et met à jour sa tutelle, le son d’une rayure record pourrait être approprié. Récemment, Britney elle-même a fait une déclaration indirecte sur l’orientation future et le statut de sa tutelle. Selon le New York Times, Spears a fait savoir à son avocat qu’elle n’était plus contente que son père soit impliqué dans des affaires futures concernant son avenir. Au lieu de faire retirer son père complètement de la tutelle et pour la femme qui a remplacé M. Spears après sa démission l’année dernière pour rester en charge, le juge a rejeté sa demande le mois dernier et a prolongé la tutelle jusqu’en février de l’année prochaine, via un article dans Business Insider.

Entrez Jamie Lynn: La soeur « junior » Spears a été à l’honneur et travaille professionnellement presque aussi longtemps que sa sœur aînée, travaillant comme jeune actrice sur Nickelodeon montre All That et Zoey 101, et a également construit une carrière musicale lucrative. Jamie Lynn a rarement parlé publiquement de sa sœur, sans parler des affaires personnelles de Britney.

Récemment, la portée de l’implication de Jamie Lynn dans la tutelle de sa sœur est apparue le mois dernier. Elle n’est pas seulement au courant du mouvement #FreeBritney, mais elle a «déposé une demande de contrôle accru sur les affaires financières de Spears», selon Business Insider. Elle recherche spécifiquement des actifs destinés aux enfants de Britney à l’avenir afin de l’inclure «en tant que gardien», avec «un juge [needing] approuver le déménagement [the assets] « Si Jamie Lynn était autorisée à gérer ces actifs, elle pourrait avoir son mot à dire pour garantir une partie importante de l’avenir financier de Britney: ses enfants.

Les résultats potentiels du nouveau poste de Jamie Lynn pourraient amener ses enfants à s’impliquer dans sa situation financière, donnant à Britney plus de chances d’avoir un avenir viable en termes de faire ses propres choix, ce qui pourrait conduire à des décisions plus importantes.

En relation: À quel point Britney Spears et Jamie Lynn Spears sont-ils proches?

L’illusion de la perfection en conjonction avec l’idée de la culture des célébrités et de la célébrité ne représentant rien d’autre que du glamour, du glamour et l’illusion constante de positivité entourant une personnalité publique extrêmement célèbre, se concrétise absolument sous la forme de tous les aspects entourant les affaires privées de Britney Spears. , la tutelle et le mouvement #FreeBritney. Spears a persévéré plusieurs fois dans sa vie professionnelle, prouvant qu’elle a le pouvoir de persévérer personnellement!

Suivant: Britney Spears a-t-elle enfin trouvé un moyen de retirer son père de sa tutelle?

Les haineux de Cardi B reprennent sa dernière publication Instagram avec de viles attaques personnelles

A propos de l’auteur

Taylor Hodgkins

(42 articles publiés)

Taylor Hodgkins est une écrivaine de culture populaire indépendante basée à Bowling Green, KY, qui passe son temps à écrire des lettres d’amour + des hommages à sa culture pop préférée d’antan. Quand elle n’écrit pas, vous pouvez trouver Taylor en train d’écouter du rock universitaire des années 80 et de caresser ses chats. Elle mange probablement aussi une pomme de terre au four.

Plus de Taylor Hodgkins