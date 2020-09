‘Antebellum’ mène des listes de diffusion hebdomadaires

Le thriller d’horreur de Janelle Monae «Antebellum» est en tête des listes des films de la semaine en streaming sur les services de streaming Vudu et FandangoNOW de Fandango.

Lionsgate a décidé au début d’août d’abandonner une sortie en salle nationale pour «Antebellum» dans un contexte incertain pour le lancement de films dans des salles de cinéma en raison de la pandémie COVID-19. Le film, réalisé par Gerard Bush et Christopher Renz, avait initialement été programmé pour une sortie le 24 avril qui a été retardée plusieurs fois au milieu de l’épidémie.

Monae dépeint un auteur moderne à succès qui se retrouve pris au piège à l’époque de l’esclavage américain et doit trouver un moyen d’échapper à la réalité horrible. Le casting comprend Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons et Gabourey Sidibe.

“ Résidu ”, “ Plume et pin ” gagnent à Mammoth Lakes

Le Festival du film de Mammoth Lakes a décerné ses meilleurs prix à «Residue» de Merawi Gerima pour le meilleur long métrage narratif et à «Feather & Pine» de Star Rosencrans et Michael James Beck pour le meilleur documentaire.

Le festival a eu lieu en ligne du 16 au 20 septembre et a projeté 56 longs métrages et courts métrages. Les prix du public ont été décernés à «Desire Path» de Marjorie Conrad pour le long métrage narratif et à «The Wind» de Michal Bielawski. A Documentary Thriller »pour documentaire.

Le festival a organisé une séance de questions-réponses avec «Avion!» réalisateurs Jim Abrahams et David Zucker pour célébrer le 40e anniversaire du film. L’acteur Robert Hays a fait une apparition surprise au cours de la discussion.

Gravitas publie “ Ne lisez pas ceci dans un avion ”

Gravitas Ventures a acquis la comédie dramatique de Stuart McBratney «Don’t Read This On A Plane» et la publie mardi sur numérique et DVD.

Le film a remporté le prix du public à Dances With Films-LA plus tôt ce mois-ci lors de sa première mondiale. “Don’t Read This On A Avion” a été filmé dans certaines des librairies indépendantes les plus célèbres et les plus belles du monde à Venise, Maastricht, Budapest, Oradea, Berlin, Bourgogne, Santorin et Porto et se concentre sur un auteur qui découvre sur un livre tournée que son éditeur a fait faillite.

«Ne lisez pas ça dans un avion» étoiles: Sophie Desmarais («Sarah préfère courir»), Eugene Gilfedder («Baby Teeth»), Allen C Gardner et Dorotheea Petre. Il a été produit par McBratney sous sa bannière McBrat Motion Pictures, aux côtés de Laszlo Kun of Amazing Visuals.