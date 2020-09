Le monde peut parfois sembler un endroit terrible et étrange, mais il y a des moments forts. Et chez Bleeding Cool, vous pouvez toujours lire tout sur les bandes dessinées, les produits dérivés, les émissions de télévision, les jeux, les films et plus encore. Que ce soit Doctor Who: Time Lord Victorious, ou le prix de Jason Faboksignature dans un magasin de bandes dessinées canadien. Le Daily Lying In The Gutters, reste une course de longue haleine la veille et la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Jason Fabok’s John Hancock – The Daily LITG, 4 septembre 2020

Jason Fabok, Walking Dead et Robin – les dix histoires les plus lues hier…

Ce que vous lisiez hier, les chiffres ne mentent pas.

Fear the Walking Dead Saison 6 Teaser: Leurs yeux voient toutJason Fabok Excuses pour la boutique de bandes dessinées facturant 50 $ pour signer trois JokersRenee Young sur sa carrière post-WWE: « AEW confirmé! » C’est officiel – Drake No More, appelez-le simplement Robin (Young Justice # 18) Quand Sylveon sera-t-il publié dans Pokémon GO? The Full Doctor Who: Time Lord Victorious Checklist – Jusqu’à présent La saison 2 des garçons tombe tôt en réponse à la tentative de prise de contrôle de VoughtTime Lord Victorious # 1 apporte un grand changement à Doctor Who Continuity Non, Luke Fox est Pas le nouveau Batman dans Joker War Zone # 1Bill et Ted affrontent la star de la musique Alex Winter sur le succès du film, les rumeurs

ICYMI: cinq de plus que vous préférez peut-être.

Balayer, révéler, renommer et rappeler…

Séparés à la naissance: Tristan Jones et Greg Land sur AliensTime Lord Victorious, révélé dans Doctor Who Annuel 2021 (Spoilers) Salut les détaillants de bandes dessinées, DC Comics FOC de cette semaine est ce soir, pas dimancheVault change le nom de Myriad en Wonderbound, Rebecca Taylor en chargeMathew Rodriguez et Charlot Le nouveau roman graphique YA Queer de Kristensen

Notre première idée d’un Black Batman, il y a un an.

C’est ce que vous lisiez sur Bleeding Cool, il y a un an.

DC Comics est sur le point de nous donner un Batman noir Serait-ce votre nouveau Batman – Luke Fox? Et la mort de Bruce Wayne? Sur la mort d’Alfred Pennyworth chez DC ComicsPourquoi Supergirl a-t-elle l’air si vieille dans Legion Of Super-Heroes: Millennium? « Chilling Adventures of Sabrina » Partie 3: Les appels de Banshee [PREVIEW] »She-Hulk »: Pourquoi se battre quand on peut boire leurs larmes? [OPINION]Un héros oublié obtient une histoire en solo dans Absolute Carnage: Symbiote Spider-Man # 1 [Preview] »The Good Place » Saison 4: Alors à propos de ces images fourchues … [OPINION] »Designated Survivor: 60 Days » Review – Le remake coréen l’emporte sur l’originalWEBTOON est l’éditeur de bandes dessinées le plus titré au monde – et vous n’en avez pas entendu parler jusqu’à présentLes membres de Marvel Unlimited Plus 2019 recevront des variantes de Shalvey House of X, une figurine exclusive de Deadpool

Que se passe-t-il aujourd’hui

De nombreux événements de bandes dessinées se déroulent en ligne comme un retour à la mise hors ligne.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance festive en ce moment. Tout dépend de l’état dans lequel vous vivez. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent encore et célèbrent toujours cette date spéciale.

Paul Smith, co-créateur de Leave It To Chance, artiste X-Men.Ken Lopez, lettreur et ancien directeur artistique du lettrage pour DC ComicsRosemary McCormick-Lowy, ancien éditeur de Marvel.Scott Shaw!, dessinateur, co-créateur de Captain Carrot et His Amazing Zoo Crew.Karl Bollers, Rédacteur principal Valiant

Abonnez-vous à notre liste de diffusion quotidienne LitG.

Vous souhaitez en savoir plus sur Robin, Doctor Who: Time Lord Victorious, ou ce que tout cela signifie?

