Le premier capitaine de l’U.S.S. Discovery était Gabriel Lorca, mais les rebondissements de Star Trek: Discovery saison 1 signifiaient que Jason Isaacs avait écrit la série avant la finale. Pourtant, l’acteur de Harry Potter était l’une des parties les plus populaires de la première série de division de la série CBS All Access et les fans adoreraient le voir revenir. Cette fois en tant que Prime Lorca, plutôt que la version diabolique de Mirror Universe. Et si c’était possible, l’endroit le plus évident pour son retour serait Star Trek: d’étranges nouveaux mondes.

Mais est-ce quelque chose qui est sur les cartes? Curieusement, quand Isaacs a été interrogé à ce sujet lors d’un panel virtuel à Dragon Con ce week-end, il a choisi de plaider le cinquième. La star a même suggéré qu’il pourrait donner un spoiler s’il en parlait.

«Prenant le cinquième. L’intérêt de se faire raconter une histoire est que vous ne savez pas ce qu’elle contient. C’est comme demander quand quelqu’un va vous raconter une blague: « Donnez-moi le punchline et je me déciderai. »

Isaacs, lui-même un grand fan de Trek, a déjà déclaré qu’il adorerait revenir en tant que Prime Lorca. Et Strange New Worlds se déroulant à la suite de Discovery saison 2, alors que cette émission se déroule maintenant dans 1000 ans, cela lui permettrait de se présenter facilement et pour nous d’obtenir enfin des réponses sur ce qui est arrivé à cet univers. Lorca.

Quoi qu’il arrive, Isaacs promet que les scénaristes ne le ramèneraient pas simplement pour un camée «symbolique» ou un spot invité. L’acteur a également fait l’éloge de l’équipe de rédaction, les défendant contre le genre de critiques auxquelles ils ont été confrontés de la part de certains fans au fil des ans.

«Lorsque Discovery est sorti pour la première fois, il y avait beaucoup de réticence chez les fans. Naturellement, les gens protégeaient cet héritage d’histoires extraordinaires. Il y avait des doutes sur le fait que les gens qui l’écrivaient savaient vraiment tout sur Star Trek, et ce doute doit disparaître maintenant. Parce que tout ça, comme «Comment vont-ils se concentrer? Comment est la découverte? Comment le lecteur de spores va-t-il jamais figurer? »Ils l’ont géré. Ils sont maintenant partis vers le futur. C’est pourquoi il n’existe aucune trace d’eux. Toutes les questions sont répondues. Il y a des gens dans la salle, aussi geek que vous pensez être et quelles que soient les minutae que vous pensez pouvoir discuter toute la nuit, ils peuvent le faire à la puissance de 100 dans la salle. Et s’ils ramènent Lorca, ou n’importe qui d’autre, ce ne sera jamais symbolique. Ils prennent cela plus au sérieux que vous ne pouvez l’imaginer. S’assurer que cela honore l’héritage et leur donne la licence pour inventer de nouvelles et formidables histoires. Je suppose donc que ces voix se sont calmées maintenant, même si nous ne voulons pas empêcher les fans de parler. Mais l’idée qu’il n’y a pas de vrais fans de Star Trek et de personnes qui comprennent vraiment chaque mot qui a déjà été prononcé en uniforme dans la pièce est clairement absurde à présent. «

Peut-être que nous pouvons déduire quelque chose des remarques d’Isaac ou peut-être que nous ne pouvons pas, mais il semble certainement que plus de Lorca ne soit pas exclu.

Star Trek: d’étranges nouveaux mondes est sur le point de tourner au début de 2021, ce qui signifie qu’il pourrait être avec nous à la fin de l’année prochaine.

Source: Dragon Con (via TrekMovie.com)