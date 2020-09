Jason Momoa montre son soutien à son co-star de la «Justice League» Ray Fisher au milieu du différend en cours entre l’acteur de Cyborg et Warner Bros., le studio derrière la franchise de super-héros.

Momoa s’est rendu sur les réseaux sociaux mardi, publiant une photo de Fisher sur son histoire Instagram avec la légende «IStandWithRayFisher». Fisher a partagé la publication de Momoa sur Twitter, en écrivant «Responsabilité> Divertissement».

L’histoire Instagram de Jason Momoa

Fisher, en juillet, a accusé le directeur de «Justice League» Joss Whedon de «grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable». Il a également affirmé que l’ancien co-président de la production de Warner Bros., Jon Berg, et l’ancien président et directeur de la création de DC Entertainment, Geoff Johns, avaient permis le comportement présumé de Whedon sur le plateau.

WarnerMedia a lancé une enquête peu de temps après les accusations de Fisher sur l’environnement de travail. Suite à cette nouvelle, Fisher a écrit en août: “Je pense que cette enquête montrera que Geoff Johns, Joss Whedon, Jon Berg (et d’autres) ont abusé de leur pouvoir pendant l’incertitude de la fusion d’AT & T avec Time Warner.”

Après l’affirmation initiale de Fisher, Whedon a refusé de commenter et Berg a déclaré qu’il était «catégoriquement faux que nous ayons permis tout comportement non professionnel».

Whedon a pris la direction du film de 2017 après que le cinéaste original Zack Snyder ait dû quitter le projet en raison d’une tragédie familiale. Après de nombreuses reprises, “Justice League” a fait ses débuts avec des critiques mitigées et est devenu un flop commercial.

Fisher et Momoa font partie des stars de la franchise qui reviennent pour la coupe de Synder de «Justice League», une coupe du réalisateur de l’adaptation de la bande dessinée. La série en quatre parties devrait tomber sur HBO Max en 2021.

Plus à venir…