Jason Momoa révèle que le casting de Justice League a été traité de «merde» lors des reprises de l’équipe DC Films.

Ray Fisher a beaucoup parlé ces derniers temps du mauvais traitement auquel le casting de la Ligue de la justice a été confronté lors des reprises avec Joss Whedon. Warner Bros. a récemment publié une déclaration démystifiant ses affirmations et l’acteur a riposté. La star d’Aquaman, Jason Momoa, avait précédemment soutenu Ray Fisher avec une histoire Instagram affirmant qu’il était aux côtés de sa co-vedette de la Justice League. Maintenant, Momoa est en train de doubler dans un long nouveau poste.

Momoa déclare que lui et ses coéquipiers ont été traités «merde» et que les réclamations de Fisher nécessitent une enquête appropriée. Vous pouvez consulter la déclaration complète de Momoa ci-dessous.

CE S ** T DOIT S’ARRÊTER ET DOIT ÊTRE REGARDÉ SUR @ ray8fisher ET TOUS LES AUTRES QUI ONT EXPÉRIMENTÉ CE QUI SE PASSE SOUS LA MONTRE DE @wbpictures A BESOIN D’UNE ENQUÊTE APPROPRIÉE Je pense juste que c’est f *** ed que les gens aient publié une fausse annonce Frosty sans ma permission d’essayer de détourner l’attention de Ray Fisher parlant de la façon dont nous avons été traités lors des reprises de la Ligue de la justice, des choses sérieuses sont tombées. Il faut enquêter et les gens doivent être tenus responsables, des choses sérieuses sont tombées. Il faut enquêter et les gens doivent être tenus responsables.

Que pensez-vous de Jason Momoa soutenant les affirmations de Ray Fisher? Espérez-vous que Warner Bros. mène une enquête appropriée? Partagez vos pensées ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la Justice League de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, Justice League met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons et Ciarán Hinds.

