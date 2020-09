Jason Momoa soutient sa co-star de la Justice League, Ray Fisher, lors de sa bataille avec Warner Brothers.

L’acteur d’Aquaman, Jason Momoa, s’est rendu sur sa page Instagram officielle pour montrer son soutien à sa co-vedette de DC Films, Ray Fisher, qui est actuellement au milieu d’une bataille publique avec Warner Bros.à propos des reprises de la Justice League par Joss Whedon. Momoa a partagé une photo de Fisher au San Diego Comic-Con 2017, accompagnée du hashtag «#IStandWithRayFisher». Découvrez-le ci-dessous.

Allons-y!!! #BORGLIFE Responsabilité> Divertissementhttps: //t.co/pqIt2POLhI pic.twitter.com/lE4luinqin – Ray Fisher (@ ray8fisher) 7 septembre 2020

Plus tôt cette année, Ray Fisher s’est rendu sur Twitter pour accuser Joss Whedon de comportement «grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable» sur le plateau de Justice League. Whedon est monté à bord de Justice League après que Zack Snyder ait quitté le fauteuil du réalisateur du film pour faire face à une tragédie familiale, gérant ses nombreuses reprises et post-production. Dans son message sur Twitter, Fisher a également appelé l’ancien président et directeur de la création de DC Geoff Johns et le producteur Jon Berg, affirmant que les deux avaient «activé» le comportement présumé de Whedon.

La semaine dernière, Warner Bros. a publié une déclaration détaillée niant plusieurs allégations récentes de Ray Fisher et accusant la star de la Justice League de ne pas coopérer à une enquête sur une faute professionnelle. Le communiqué a également confirmé que le président de DC Films, Walter Hamada, avait rencontré Fisher pour discuter de son avenir en tant que Cyborg et lui demander d’apparaître dans The Flash.

Le Cyborg de Ray Fisher sera ensuite vu dans la coupe de la Justice League de Zack Snyder. Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, Justice League met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League Cut de Zack Snyder devrait frapper HBO Max en 2021.

Source: Twitter