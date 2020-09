Jason Statham et le réalisateur Guy Ritchie font équipe sur le thriller d’espionnage «Five Eyes» pour Miramax.

Statham incarnera un agent recruté par l’alliance mondiale du renseignement «Five Eyes» pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle arme mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial. Associé à contrecœur à un expert de la CIA de haute technologie, il se lance dans une mission de globe-trotter pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire.

La photographie principale devrait commencer en octobre en Europe.

Ritchie et Statham ont déjà collaboré sur «Cash Truck», et les acteurs britanniques «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» et «Snatch». Ritchie dirigera et produira «Five Eyes» à partir d’un scénario écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies, avec des révisions par Ritchie. Atkinson produira également.

STXfilms distribuera directement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, et STXinternational lancera des ventes aux acheteurs étrangers au prochain Festival du film de Toronto, qui sera lancé le 10 septembre. box-office mondial.

«Five Eyes» sera produit par Bill Block pour Miramax, qui finance également entièrement le film. CAA Media Finance a organisé le financement et négocié l’accord de distribution aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande.

Statham a joué dans l’acteur de 2018 «The Meg», et aux côtés de Dwayne Johnson dans le spin-off «Fast and Furious», «Hobbs & Shaw», qui a dépassé 750 millions de dollars au box-office mondial.

L’accord de Statham a été négocié par Patrick Knapp de Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson et Christopher. Ritchie était représenté dans l’affaire par la CAA et l’avocat Matt Saver.