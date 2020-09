Le BCN a interrogé Jaya Saha pendant près de 6 heures mardi. Maintenant, l’agence a décidé de la convoquer à nouveau, ainsi que l’ancien manager de Sushant Singh Rajput, Shruti Modi.

Publié: 22 septembre 2020 21 h 53 Jaya Saha convoqué à nouveau par NCB le 23 septembre; Shruti Modi également sous le scanner

La PNE a découvert diverses lacunes et autres faits cachés en rapport avec le lien entre la drogue à Bollywood. Cela s’est produit après que l’agence a rejoint l’enquête dans le cas de Sushant Singh Rajput avec CBI et ED. Après cela, ils ont arrêté sa petite amie Rhea Chakraborty, son frère Showik, l’ancien directeur de la maison Samuel Miranda et Dipesh Sawant pour achat de drogue. De plus, l’interrogatoire de Rhea a révélé de nombreux autres angles qui ne sont pas encore apparus dans l’arène publique.

Au milieu de tout cela, le BCN a également convoqué l’ancien directeur de Sushant, Shruti Modi, et le gestionnaire de talents Jaya Saha, après la récupération des discussions WhatsApp liées à l’angle de la drogue. L’agence a interrogé Saha pendant environ des heures le mardi 22 septembre au bureau du NCB de la ville. Cependant, ils l’auraient convoquée à nouveau mercredi. Il en va de même pour Shruti Modi qui est susceptible de comparaître devant l’agence le même jour avec le premier.

Pendant ce temps, Dhruv Chitgopekar, directeur du KWAN, a également comparu mardi devant le NCB pour être interrogé sur l’angle de la drogue. Pour l’inversé, Jaya Saha est une employée de cette agence de talents. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Salman Khan détient une participation majoritaire dans cette agence particulière. Cependant, son avocat les a dénigrés en déclarant qu’il n’en a pas un dans le même. En revanche, Rhea Chakraborty, son frère Showik, Samuel Miranda et la garde à vue de Dipesh Sawant ont été prolongées jusqu’au 6 octobre 2020.

