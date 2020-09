Jazz on Wheels s’attaque à la crise sanitaire en utilisant l’ancienne pratique du jeu dans la rue

La situation a été plus supportable en écoutant de la musique, dit Alberto Aguilar. En bas à droite: Diego Maroto, au saxophone; Jorge Molina, à la contrebasse, et Edy Vega, à la batterie.

Lundi 31 août 2020

Lundi 31 août 2020, p. a10

Le brouhaha de la rue se mêle à l’harmonie du saxophone, de la contrebasse et des percussions jouées par un groupe de jazz depuis un pick-up, un décor inconfortable forcé par la pandémie à Mexico.

Jazz sur roues! Jazz en la Portales!, Annonce une femme avec un mégaphone, attirant l’attention des voisins et des badauds qui célèbrent le Maroto Jazz Trío.

Contraints de fermer par l’urgence sanitaire, les salles de concert ont été durement touchées. Mais El Convite, un club de jazz et un restaurant dans le quartier centenaire de Portales, fait face à cette situation en utilisant une vieille pratique: jouer dans la rue.

C’est pourquoi il parraine des concerts roulants d’ensembles qui se produisaient auparavant dans sa salle, qui ne peut désormais vendre que de la nourriture d’une capacité de 30% de sa capacité.

(C’était) repenser la façon dont nous pouvons inverser le problème, en essayant de réaliser ce que nous avons toujours fait: la combinaison d’une bonne gastronomie avec cette musique, explique Celina Aguilar, fondatrice et administratrice du site.

Avec 24 ans d’activités, cet espace est un point de rencontre pour les principaux jazzmen mexicains et d’autres de stature internationale avec un festival annuel, des conférences et maintenant des concerts motorisés.

Je pense que tout le monde a découvert que la pandémie était plus supportable en écoutant de la musique, donc elle a une importance émotionnelle, sociale et économique, déclare Alberto Aguilar, chef et co-fondateur d’El Convite.

La situation des autres lieux et discothèques de la capitale est compliquée. Quelque 2 600 magasins sont fermés et devraient attendre encore quelques mois pour rouvrir, mettant en péril quelque 380 000 emplois directs et indirects, selon le syndicat Anidice.

Quartier bohème

Quartier bohème, Portales a un vieux lien avec le jazz. C’est le berceau de musiciens renommés du genre et le siège du légendaire club de free-jazz Jazzorca.

Dans le concert de rue, avec une silhouette haute et des cheveux blancs, Diego Maroto suscite les applaudissements du camion au rythme du saxophone. Il est accompagné du contrebassiste Jorge Luri Molina et du batteur Edy Vega.

Depuis les balcons et les fenêtres, les voisins regardent curieux et les photographient avec leurs téléphones. Certains leur apportent des pourboires.

Il y a quelques semaines mes esprits étaient au sol, sans concerts et toutes mes activités de l’année annulées, raconte Maroto, 52 ans, l’un des plus grands représentants mexicains du jazz.

En 30 ans de carrière, il ne se souvient pas avoir vécu une crise comme celle provoquée par Covid-19. La partie économique je l’ai résolue avec des master classes en ligne, mais la partie émotionnelle, c’était une situation dans laquelle des maux que je n’avais jamais apparus, ajoute-t-il.

S’appuyant sur une canne, Margarita Tula, une résidente de 76 ans, marche derrière le véhicule accompagnée de sa fille. Écouter de la musique, c’est oublier un peu les problèmes, dit-il.

Luri Molina rappelle que, bien que jouer de la contrebasse depuis un camion de déménagement soit un défi en raison des conditions climatiques et techniques, cela a été une expérience agréable pour elle.

On ne saisit pas l’essence du jazz dans une école, dans une université, le jazz c’est ça, dans la rue, il exprime.