OU

anxiété existentielle. Pienso en el final (Je pense mettre fin aux choses, 2020), quatrième long métrage de l’Américain Charlie Kaufman (New York sur scène, 2008; Anomalisa, 2015), mieux reconnu pour son travail de scénariste dans Voulez-vous être John Malkovich? Jonze, 1999; Le voleur d’orchidées / Adaptation. Jonze, 2002, ou Éternel éclat d’un esprit sans souvenirs, Gondry, 2004), insiste, de façon inquiétante, sur les thèmes qui l’obsèdent le plus (crise d’identité, délires de mémoire, troubles du comportement), auxquels Maintenant, il ajoute une allusion inattendue au processus de vieillissement comme l’inquiétude soudaine de Jake (Jesse Plemons), un homme de 40 ans observé patiemment et intrigué par sa petite amie Lucy (Jessie Buckley), qui apprécie sérieusement la décision de le quitter.

Comme une sorte de cérémonie d’adieu émouvante, la jeune femme accepte d’accompagner Jake pour rendre visite à ses parents dans une ville lointaine sous la menace constante d’une tempête de neige. Sur le long trajet, le couple s’engage dans de multiples disquisitions – certaines intéressantes, d’autres un peu prétentieuses – sur la littérature et le cinéma (David Foster Wallace, Guy Debord, John Cassavettes, William Wordsworth), qui sont comme des notes de bas de page de page pour ce probable discours de rupture d’amour que Lucy a préparé dans son esprit.

Le réalisateur Charlie Kaufman choisit précisément la narration à la première personne du protagoniste afin qu’elle puisse commenter ses inquiétudes et ses hésitations face à ce dénouement sentimental qu’elle continue de reporter.

Le tournant de cette histoire est la visite aux parents de Jake, deux vieillards fous et décalés (superbement interprétés par David Thewlis et Tony Collette) qui sont la projection caricaturale de l’avenir possible qui attendrait le couple. Dans cet étrange refuge domestique qui garde jalousement les souvenirs de l’enfance et de la jeunesse de Jake, la très cérébrale Lucy commence à percevoir les altérations les plus dérangeantes de la réalité. La jeune femme assiste perplexe au flot de mémoire de son petit ami, à divers segments de sa vie passée, au souvenir des répétitions scolaires pour la comédie musicale Oklahoma!, De Rodgers & Hammerstein, pour se poser plus tard sur le comportement capricieux du père mature, propriétaire de une lucidité curieuse d’où surgit bientôt un soupçon de démence sénile, tout en accord avec le tempérament à la fois colérique et affable de sa femme. Une image vraiment sombre que le scénariste et cinéaste original et inventif transforme bientôt en une histoire de comédie noire.

Les effets comiques et dramatiques de cette intrigue délirante, proche du cinéma de David Lynch (Dreams, mysteries and secrets / Mulholland Drive, 2001) ou de celui de Jordan Peele (Escape! / Get Out, 2017), sont remarquables, mais ils auraient été , sans aucun doute, plus énergique avec un travail de montage qui limitait ses excès discursifs et le carrousel écrasant de références culturelles, à la fois visuelles et sonores, allant de la mention culturelle la plus sophistiquée aux comédies musicales de Broadway qui pénètrent au hasard dans l’histoire. La meilleure chose à faire est d’évaluer le film non pas comme un divertissement banal de trivia et d’énigmes, mais comme ce qu’il est en fin de compte: un inventaire d’atmosphères oppressives très similaire à cette nouvelle normalité qui, avec les oscillations incertaines d’un confinement virtuel ou réel, il marque la réalité à laquelle le monde entier est soumis. Ce n’est pas par hasard qu’après avoir réalisé ce film pour la plateforme Netflix, Charlie Kaufman a choisi de faire, comme projet immédiat, une série pour HBO basée sur le roman IQ83, du new-yorkais Arthur Herzog, sur une épidémie virale responsable d’une stupidité collective. . Une hypothèse raisonnable doit maintenant être évaluée: il est probable que les explorations cinématographiques les plus intéressantes sur la réalité sociale dans laquelle nous vivons trouvent de manière inattendue un terrain fertile loin de l’inertie et des routines d’un panneau d’affichage commercial qui vieillit soudainement.

Premiere disponible sur la plateforme Netflix.

Twitter: CarlosBonfil1