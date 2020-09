À la fin de 2019, Netflix a dévoilé tous les films originaux qu’il sortirait tout au long de cette année. Ce qui a le plus retenu notre attention a été de voir le nom de Charlie Kaufman sur la liste: sa participation serait-elle donnée uniquement dans le scénario ou prendrait-il la direction pour la troisième fois? Ce dernier s’est avéré être la réponse, et le titre s’est terminé en pensant à la fin des choses (je pense à la fin).

Ce 4 septembre, arrive enfin sur Netflix pour donner un souffle assez profond au contenu original de la plateforme, qui s’était concentré sur d’énormes budgets focalisés sur l’action comme dans le cas de Extraction, The Old Guard et Project Power. Tous ont connu un énorme succès, et malgré leur division, ils orientent la balance vers quelque chose de plus positif.

Cependant, il manquait autre chose. Peut-être un film avec plus de substance, de signification et de complexité. Et c’est ainsi que Kaufman est arrivé, qui l’a complètement retourné pour nous donner une cassette qui vit dans la tête de son créateur, qui se parle à lui-même. C’est le principe selon lequel je pense à la fin des choses … Mais nous devons passer par parties.

Charlie Kaufman

Charlie Kaufman a commencé sa carrière en tant que journaliste. Ses premiers pas dans l’industrie ont été faits en tant que scénariste en une sitcom bien connue Achète-toi une vie, Et a continué à approuver les histoires d’autres comédies des années 90 jusqu’à le scénario de Being John Malkovich réalisé par Spike Jonze. L’industrie s’est tournée pour voir le travail «abstrait» de Kaufman, et ils l’ont nominé pour un Oscar.

Sa deuxième histoire, également réalisé par Jonze, était Adaptation, une adaptation de The Orchid Thief de Susan Orlean. C’était peut-être le premier film dans lequel Kaufman participait à l’histoire au-delà de l’écriture: voici son expérience pour adapter l’œuvre, en jouant avec chacune de ses pensées. Kaufman (et le frère fictif du film), ils ont reçu une nomination aux Oscars pour l’œuvre.

Puis vint Confessions of a Dangerous Mind, que George Clooney a pris pour faire ses débuts en tant que réalisateur de la main de Sam Rockwell, Drew Barrymore et Julia Roberts. En 2004, il rejoint Michel Gondry pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet. Le processus que subissent les protagonistes pour effacer le souvenir de leur relation, lui a valu une reconnaissance internationale et enfin, Kaufman a remporté son premier Oscar du scénario original.

En 2008, Kaufman franchit le pas tant attendu et fit ses débuts en tant que réalisateur avec Synecdoche, New York. par la main de Philip Seymour Hoffman. Sept ans plus tard, revient avec le projet Anomalisa, qu’il a réalisé en stop motion en collaboration avec Duke Johnson. Ses premiers pas dans les festivals internationaux lui ont donné une plus grande entrée, et pour ce film, Kaufman a reçu sa première nomination dans la catégorie Film d’animation.

Cinq ans plus tard, il revient avec Je pense mettre fin aux choses. Kaufman vit dans sa propre tête et met de côté le lourd fardeau émotionnel d’un personnage qui croit que les autres ne devraient pas exister, pas même lui-même. Elle rompt également avec son besoin de présenter les êtres humains comme des objets de son déni.

Dans ce nouveau film, Kaufman semble ne parler à personne, seulement à lui-même. Parfois il semble que il fait des films pour lui, pour pouvoir se libérer de tant de réflexions, de métaphores, d’idées, d’arguments, de livres, de films, de citations, de pensées et d’émotions.

Je pense mettre fin aux choses

Je pense mettre fin aux choses est basé sur le roman de Iain Reid, et a pour protagonistes Jessie Buckley avec Jesse Plemons, qui partagent des crédits avec Toni Collette, David Thewlis et Guy Boyd.

Le film s’ouvre sur un monologue de la «jeune protagoniste», qui dit qu’elle a pensé à mettre fin à quelque chose. Alors elle se souvient d’une phrase que Jake, son petit ami, lui a dit un jour: « Tu peux dire ou faire n’importe quoi, mais tu ne peux pas faire semblant de ce que tu penses. » Ces mots deviennent la base d’un film qui dure deux heures, mais qui prend beaucoup plus de temps pour le spectateur à prendre après des pauses.

Cette «jeune femme» a plusieurs noms, qui changent au fur et à mesure que le film avance. Au début, son nom est Lucy, Louisa, Lucia et même Ames. Mieux vaut le traiter sans nom. La même chose se produit avec vos vêtements, cela change dans différents espaces et situations, mais seulement dans certains détails comme le pull, un collier et la coiffure. Et ce n’est pas tout. Il change également de métier en permanence. Est parfois Physique, parfois elle étudie la gérontologie, puis elle est peintre, serveuse et aussi poète … Nous ne savons donc pas vraiment ce qu’il fait non plus.

La seule chose dont nous sommes sûrs est que a une relation (un mois, six semaines ou sept semaines de rendez-vous) avec Jake, un gars qui l’invite à manger chez ses parents à la ferme celui dans lequel elle a grandi et qui se trouve au milieu de nulle part … « L’hiver arrive, » hurle Jake en la prenant à son premier long voyage en voiture.

Jake est une encyclopédie. C’est ce genre de gars qui explique les choses tout le temps, qui fait valoir tout ce qu’il dit avec un auteur, avec des citations, faisant référence à des films et des livres. C’est ainsi qu’il contrôle les choses et contrôle ainsi sa relation avec le protagoniste. La dynamique entre eux est très lourde car dans leurs conversations, qui finissent toujours par faire de grandes réflexions, Jake limite toujours l’opinion du «jeune protagoniste».

Elle et jake

Ce n’est que dans les équations mystérieuses de l’amour que l’on peut trouver une logique.

Le film a 3 paramètres importants: le premier est la voiture de Jake; le second la maison de ses parents; et le troisième, l’école où il a étudié. Dans ces trois espaces, tous deux développent des conversations où il y a énormément de références littéraires, filmiques, artistiques: Oscar Wilde, David Foster Wallace, l’oeuvre La société du spectacle …

Par exemple, ils parlent du film Une femme sous influence de John Cassavetes, et le protagoniste fait une critique sévère de ce film. Il est fascinant de savoir que ce qu’il dit est ce que Pauline Kael a écrit dans les années 70 pour The New Yorker. Il y a des références directes à la comédie musicale Oklahoma!, le protagoniste cite Bette Davis et ils parlent de la poésie de William Wordsworth.

Parmi toutes les conversations et ses pensées (certaines ne sont pas vraiment les siennes, mais les idées d’autres auteurs), le spectateur doute que le protagoniste existe vraiment ou soit le produit de l’imagination de Jake., s’il s’agit d’une vision ou de l’idéalisation d’une femme dont le prénom est Lucy, le nom d’une femme à qui des poèmes étaient dédiés.

Dans les deux cas, qu’elle soit réelle ou non, sa silhouette semble écrasante. Si le spectateur voyait certaines scènes (notamment celles de la maison de Jake et de la ferme) sans avoir le contexte du film, il penserait probablement qu’il s’agissait d’un film d’horreur: l’incertitude est terrifiante car la protagoniste ne sait pas ce qu’elle fait ou qui est autour d’elle. Mais en fait, les téléspectateurs ne savent pas non plus qui elle est …

On ne sait pas ce qu’il fait là-bas, pourquoi il décide de rester, on ne sait pas qui il est, et on a du mal à comprendre pourquoi il réagit de certaines manières (Ou votre réaction ne réagit-elle pas?). Pour le « jeune protagoniste », tout est déroutant, mais semble accepter la situation immédiatement aussi étrange que cela puisse paraître.

Ensuite, le spectateur est confronté à deux terreurs: celle de ne pas savoir ce qui peut arriver au protagoniste, et de ne pas savoir pour qui on a peur. Doit-on lui faire confiance, est-ce que toutes les réflexions qui viennent de son esprit sont vraies, ses pensées sont-elles ce qu’elle pense? Si tes pensées ne peuvent être feintes,Donc tout ce que vous voyez, c’est que c’est?

Parfait pour le streaming

Je pense que mettre fin aux choses est «étrangement» parfait pour une plate-forme de streaming comme Netflix. Laissant de côté les inconvénients évidents de regarder un film en streaming (les distractions constantes ou l’expérience cinématographique presque nulle), nous devons considérer un aspect, et c’est que ce film de Kaufman construit son dialogue sur la base de citations textuelles d’auteurs énormes. Et aussi, nous sommes sûrs, qu’il y a des citations de Kaufman lui-même.

Donc, En ayant le contrôle en main, le spectateur peut mettre le film en pause pour rechercher des références à des essais, des romans, des livres de poésie, des films, des critiques … Et cela en vaut la peine. Lorsque nous avons le contexte de ce qui est dit dans leurs conversations, l’histoire commence à vous engager. Vous pouvez les comprendre même une fois.

Je pense mettre fin aux choses est disponible sur Netflix.

Voir sur YouTube