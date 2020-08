«I May Destroy You» a pris d’assaut la télévision cet été après sa première le 7 juin sur HBO. L’émission de Michaela Coel sur une femme qui subit les conséquences de son agression sexuelle a fait l’un des nouveaux spectacles les plus saisissants de mémoire récente, avec une performance exceptionnelle de Coel elle-même. Alors que son personnage Arabella ancre «I May Destroy You», la série gagne encore plus en perspective de ses amis Terry (Weruche Opia) et Kwame (Paapa Essiedu), dont les propres expériences sexuelles acquièrent des dimensions nouvelles et dérangeantes au fur et à mesure qu’ils les regardent. .

Coel et Essiedu se connaissaient déjà depuis l’école d’art dramatique, mais Opia décrochant le rôle de Terry reposait sur le verrouillage d’un rythme avec Coel sans aucune histoire préexistante. Comme le dit Opia, cependant, trouver cette dynamique a fini par être l’une des parties les plus faciles de son audition. «Il y avait juste une chimie immédiate», dit Opia. «C’était juste un premier rendez-vous incroyable où vous vous sentiez comme:« Ouais, je veux vraiment revoir cette personne. »

Variety a récemment rencontré Opia au sujet de Zoom pour parler de «I May Destroy You», de la scène qu’elle ne ferait pas (et de la façon dont la production s’est volontiers déplacée pour répondre à ses besoins), et de la réalisation silencieusement bouleversante à laquelle Terry arrive dans l’épisode 11 ( «Connaissez-vous le sexe?»), Diffusé le 17 août sur HBO.

À quoi ressemblait le processus d’audition pour «I May Destroy You»?

J’ai auditionné pour ça il y a environ un an. J’ai eu trois auditions. Le troisième était avec Michaela, la directrice de casting Julie Harkin, et [director] Sam Miller. Je me souviens être entré dans la pièce et Michaela était assise là, me regardant. Elle est vraiment à l’écoute et quand elle vous parle, elle vous écoute vraiment. Alors je me suis dit: “D’accord, mignon!” Et puis on a fait la scène et c’était comme deux amis qui se connaissent depuis toujours, deux besties. Il y avait juste cette chimie immédiate entre nous, et je me souviens avoir quitté l’audition en disant: “Qu’est-ce que c’était?” C’était juste un premier rendez-vous incroyable où vous vous sentiez comme, “Ouais, je veux vraiment revoir cette personne.” Un mois plus tard, j’ai reçu l’appel que j’ai obtenu le poste.

Vous souvenez-vous de la première scène que vous avez faite ensemble?

C’était la scène la nuit après [Arabella’s assault], où ils ne reçoivent que de la nourriture chinoise. C’était juste le premier va-et-vient de «Que s’est-il passé?» Le tout était comme les parties mondaines de la vie, cette amitié normale. Arabella essaie de rassembler les choses, mais elle n’a pas de sens, alors Terry regarde son amie comme: «Qu’est-ce que tu essaies de dire? Utilisez vos mots! » Je pense que cette scène fait cela avec brio. De toute évidence, en tant que public, nous savons que quelque chose s’est passé, mais ce n’est encore que des plaisanteries quotidiennes normales. Cette chimie était là depuis le début, ce qui m’a amené à être Terry.

Avez-vous reçu tous les scripts en même temps, ou les lisiez-vous au fur et à mesure?

Quand on m’a offert le rôle, ils ont envoyé tous les scripts et je les ai tous lus en même temps dans l’avion en revenant de Virginie, où je filmais un pilote. Je rentrais chez moi à Londres pour la relecture, et tout mon voyage en avion, je bâillonnais tout le temps. Je n’ai pas dormi! J’avais la petite lumière allumée et je regardais autour de l’avion du genre: “Vous ne savez pas ce que je lis en ce moment!” Alors oui, j’ai lu tous les 12 lors de mon voyage à la maison et cela a confirmé que c’était quelque chose dont je voulais faire partie.

Mais je n’avais eu une scène que lorsque nous avons fait l’audition au départ, mais quand je suis rentré à la maison ce jour-là, mon agent m’a appelé et m’a dit: «Michaela est consciente que tu es chrétienne, et il y a une scène de sexe pour Terry, et nous besoin de savoir ce que vous allez faire. » Alors j’ai dit: “D’accord, envoyez-moi le script.” J’ai l’épisode 3 [featuring Terry’s threesome], et lisez-le, et je me suis dit: «Je ne suis pas à l’aise avec ça – s’il y a un moyen de contourner cela ou quoi que ce soit, je suis partant, mais qu’est-ce qu’il y a en ce moment, je ne suis pas à l’aise avec.»

Ils ont fini par avoir un corps double pour vous, non? Cela a dû être un soulagement.

C’était! J’ai été assez choqué, car je sais comment l’industrie peut être et à quel point elle peut être inconstante. Quand j’ai dit que je n’étais pas à l’aise de faire [the sex scene], mon agent m’a dit: “D’accord, et s’ils décident de partir avec quelqu’un d’autre?” Je me suis dit: “C’est ce que c’est.” J’avais donc en tête ce genre de résolution, la possibilité que je ne l’obtienne pas. Quand on m’a dit que je l’avais eu et qu’on ferait des arrangements, je ne vais pas mentir, j’ai été complètement choqué. Mais ensuite, j’étais aussi très heureux et fier de moi pour m’en tenir à mes armes, et aussi assez heureux dans le sens où maintenant l’industrie évolue dans une très bonne direction, où tout le monde est respecté. Nous connaissons les trucs #MeToo, la manière dont le sexe est vendu et la pression pour faire ce avec quoi vous n’êtes peut-être pas à l’aise. Donc, le fait que j’ai pu être assez courageux pour risquer, et cela a fonctionné pour moi, je suis vraiment, vraiment content.

Tout a été fait de manière respectueuse. Il y avait un coordinateur de l’intimité [Ita O’Brien], qui a également eu des conversations avec moi au sujet de l’adorable double, Lola. Je l’ai rencontrée et c’était incroyable de voir quelqu’un d’autre avec le même visage, les mêmes cheveux et tout. On a donc fait en sorte que chacun se sente en sécurité, protégé et respecté.

Dans l’épisode 11, nous découvrons que le trio de Terry n’était pas tout à fait ce qu’elle pensait être à l’époque. Jouiez-vous comme si elle savait toujours que quelque chose n’allait pas?

Je jouais dans la zone grise, là où je pense que se trouvait toute la situation. J’en ai parlé à Michaela, et il n’y avait pas de [conclusion] à propos de “Voici ce qu’elle ressent.” Elle s’est sentie habilitée sur le moment, qu’elle a pris cette décision en tant que femme qui explorait sa sexualité. Mais il y a cette conversation dans la zone grise: cette circonstance a-t-elle été donnée ou a-t-elle été volée parce qu’elle n’était pas au courant de toute la situation? Certaines personnes pourraient penser qu’elle contrôlait complètement, et d’autres pourraient avoir l’impression que son consentement a été volé. J’ai senti qu’il était important de jouer les deux côtés et de permettre à chacun d’en tirer ce qu’il voudrait. C’est intéressant de regarder et de réfléchir à ces situations, car chacune est unique.

Je ne sais toujours pas ce que j’en pense! C’est une autre partie de cette émission où je me suis dit: “Je vais devoir m’asseoir avec ça pendant un moment.”

Je n’ai pas encore regardé la série, mais je sais que je vais avoir des sentiments différents sur différentes choses à mesure que je la regarde. Mes amis ont dit: “Nous venons de le regarder et avons eu une conversation de deux heures à ce sujet.” Et je me suis dit: “Ceci est tout un programme!”

Je pense que c’est aussi l’un de ces brûleurs lents. Il a eu une réaction et une réponse incroyables immédiatement, mais je pense aussi que ce sera l’une de ces choses où les gens reviendront après un certain temps, le regarderont à nouveau et auront de nouvelles perspectives.

Le dernier épisode est extrêmement intense et trippant et intéressant et bizarre. Je l’ai aimé. Comment était-ce de filmer tous ces différents scénarios et de changer Terry pour s’adapter à chacun?

Je n’ai pas compris cet épisode avant de le regarder. Je me souviens de l’avoir lu et je me suis dit: «quoi? Lequel s’est réellement passé? Et je ne sais toujours pas! [Laughs]

J’ai vraiment aimé le scénario où Terry avoue et dit qu’elle a un moyen de se réconcilier [for not being there for Arabella the night of her assault]. Cela m’a fait accepter Terry en tant que personne, parce que je l’ai également jugée au départ comme une mauvaise amie. Mais ensuite, j’ai eu une conversation avec Michaela, et elle a dit qu’elle ne voulait pas qu’aucun des personnages soit jugé, parce qu’ils étaient humains. Alors j’ai essayé de comprendre d’où elle venait et de sympathiser avec elle aussi. Mais j’ai particulièrement aimé ça [finale] scénario où elle élabore un plan pour essayer d’aider son amie.

Mais je pense que c’est tellement incroyable de voir les différents scénarios qui auraient pu se produire, les différentes façons dont Bella pourrait reprendre son pouvoir. C’est un processus complet pour arriver à un point de clôture avec un événement traumatisant, je ne sais pas comment Michaela a trouvé cela, mais c’est tellement brillamment fait. Mais comme nous en avons filmé des morceaux de manière isolée, cela n’avait pas vraiment de sens jusqu’à ce que je le regarde et je me suis dit: «D’accord, c’est ce que ça fait, c’est ce que cela signifie de reprendre le pouvoir dans chaque scénario. ” Donc voilà. Trippy!

Y a-t-il des épisodes ou des scènes en particulier que vous emporterez avec vous comme particulièrement intéressants à filmer?

Épisode 3 [where Terry visits Arabella in Italy] était certainement le plus amusant à filmer, car nous sommes allés en Italie. Et il y a eu la scène où Terry arrive à l’appartement, et ils font des pâtes, et ils mangent sur le balcon. C’était l’une de mes scènes préférées, car j’avais l’impression d’être moi-même en voyage de travail et de vivre ma meilleure vie.