Un autre jour, une autre décision de renouvellement est révoquée.

TruTV a choisi de ne pas aller de l’avant avec sa troisième saison de la série humoristique d’Andrea Savage, Je suis désolé.

« En raison des circonstances créées par COVID, nous ne pouvons malheureusement pas avancer avec la production de la troisième saison de Je suis désolé », a confirmé un représentant de truTV à Deadline. «Nous admirons la voix irrévérencieuse d’Andrea Savage et sa nouvelle vision de la parentalité et nous sommes très fiers du spectacle qu’elle, ses acteurs et son équipe ont créé. Elle a été une excellente partenaire pendant de nombreuses années et nous souhaitons vraiment bonne chance à tout le monde.

Je suis désolé il y avait deux semaines de tournage de la saison 3 en mars dernier, lorsque la production s’est arrêtée en raison de la pandémie; les scripts des 10 épisodes avaient déjà été écrits.

«Nous avons le cœur brisé», a déclaré Savage dans un communiqué. «C’est mon deuxième bébé depuis près de cinq ans. Bien que je souhaite que les gens puissent voir les 10 merveilleux épisodes que nous avons écrits cette saison, je suis tellement fier de la série que nous avons créée. C’est exactement le spectacle que je voulais faire et je suis dévasté de ne pas continuer. Je tiens également à remercier tous nos fans de nous soutenir si incroyablement ces dernières années. Nous n’aurions pas pu le faire sans vous! »

Savage a ajouté un contexte supplémentaire à la disparition de Je suis désolé dans une série de vidéos publiées sur Twitter. La première de ces vidéos est ci-dessous.

Vidéo n ° 1 pic.twitter.com/iBSec3Ulyw – Andrea Savage (@andreasavage) 26 août 2020

Je suis désolé est la dernière d’une liste croissante d’émissions qui ont vu leur renouvellement annulé, rejoignant The Society and I Am Not Oky With This de Netflix et Drunk History and Tosh.0 de Comedy Central.

Le tableau de bord du renouvellement du câble de TVLine a été mis à jour pour refléter l’annulation de Je suis désolé.