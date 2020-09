L’entraîneur-chef des Jets Adam Gase dit qu’il est en colère contre lui-même pour avoir remis Le’Veon Bell, après s’être blessé aux ischio-jambiers.

L’entraîneur-chef des Jets de New York, Adam Gase, a été franc au sujet de sa décision de remettre le demi offensif Le’Veon Bell dans le match tout en luttant contre une blessure aux ischio-jambiers, après la défaite 27-17 de l’équipe contre les Bills de Buffalo, dimanche.

Timothy T Ludwig / .

« Je suis en colère contre moi-même de l’avoir laissé y retourner en seconde période », a déclaré Gase.

Bell a chuté à la fin du deuxième quart après une passe incomplète. En seconde période, il est revenu avec un ischio-jambier enveloppé. Il ne pouvait jouer que cinq clichés avant qu’il ne devienne évident qu’il devait être éliminé.

« Ce jeu avait l’air mauvais, » Gase du jeu au deuxième quart. « Je regarde, et j’ai pensé que ça allait être un touché, puis il a été attrapé. Et un peu de la façon dont il a planté et torqué, ça avait l’air vraiment mauvais.

« Je l’ai vu attraper son ischio-jambier et il ne voulait pas sortir. Nous sommes entrés à la mi-temps. Je l’ai laissé rentrer là-dedans. J’étais inquiet à ce sujet, et nous nous sommes finalement dit: ‘Je ne peux pas vous mettre là-dedans. . Nous ne pouvons pas prendre le risque d’être plus blessés que vous ne l’êtes déjà. »

Les Jets auront la prochaine chance de remporter leur première victoire dimanche prochain, lorsqu’ils affronteront les 49ers de San Francisco.

[Via]