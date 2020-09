La cinéaste Nathan Grossman a suivi le parcours remarquable de Greta Thunberg depuis les premiers stades de sa grève scolaire pour le climat en 2018 jusqu’au Sommet des Nations Unies sur l’action pour le climat en septembre dernier, fonctionnant souvent comme un groupe solo filmant tranquillement en arrière-plan avec un équipement photo assez basique.

«Au fur et à mesure que le mouvement grandissait et qu’elle grandissait, et que la portée du film augmentait, je me suis dit: ‘Jésus, étions-nous trop réticents à apporter du matériel plus lourd?’», Dit Grossman, qui a rencontré Thunberg en 2018 par l’intermédiaire d’un ami commun qui était au courant de ses projets de grève en dehors du Parlement suédois.

Le réalisateur, dont le travail antérieur axé sur l’environnement comprenait une série sur la consommation de viande en Suède, n’aurait pas pu imaginer son film «I Am Greta», qui a été présenté en première à Venise le 4 septembre, serait parmi les premiers documentaires d’envergure à sortir en salles. cet automne au milieu de la pandémie. Distribué par Dogwoof, le film devrait être diffusé dans les salles de cinéma d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie le 16 octobre, avant sa sortie sur Hulu aux États-Unis le 13 novembre.

Grossman n’avait aucune attente lorsqu’il a approché Thunberg pour éventuellement participer à un film. «J’ai dit: ‘Donnons-lui un ou deux jours, et nous irons la trouver et nous verrons à quoi ça ressemble.’ Je lui ai demandé si je pouvais mettre un microphone et lui ai dit: «N’espérez pas. Voilà comment cela fonctionne. Nous ne savons pas quelle ampleur cela va avoir. ”

Il s’est avéré que Thunberg deviendrait une star – certainement du film de Grossman, mais aussi d’un mouvement mondial de sensibilisation à la crise climatique. Elle dirigera des rassemblements de milliers de personnes à travers l’Europe, expliquera de manière réfléchie son syndrome d’Asperger à des journalistes maladroits, traversera l’Atlantique jusqu’à New York sur un yacht de course zéro carbone et finit par devenir la personne de l’année du magazine Time. Et comme le souligne avec élégance le film, tout cela serait un voyage solitaire et souvent douloureux à affronter seul.

Variety a rencontré Grossman à Venise pour discuter de sa relation avec Thunberg, des raisons pour lesquelles Donald Trump ne figure pas dans le documentaire, de l’hypocrisie des réponses du gouvernement au COVID-19 et de la raison pour laquelle «Je suis Greta» pourrait aider à ramener le public dans les cinémas.

Au début du tournage, comment avez-vous réussi à nouer une relation avec Greta et à gagner sa confiance?

Nous avons un intérêt commun pour ce sujet… Ce fut un très bon début pour nous d’apprendre à nous connaître, et vous passez beaucoup de temps ensemble lorsque vous voyagez. Dans les trains et les voitures électriques, vous passez beaucoup de temps ensemble quand vous ne filmez pas, et nous avons beaucoup parlé du changement climatique, car c’est son sujet préféré.

Le film ne se concentre pas beaucoup sur la science. Il n’y a pas, par exemple, de scènes dans lesquelles Greta discute de la crise en profondeur. Était-ce une décision consciente?

C’est probablement l’une des choses qui fait du changement climatique un sujet difficile à rendre intéressant. Nous avons eu des scènes où elle était à Davos et ce très célèbre climatologue, Johan Rockström, a expliqué beaucoup de choses dans un panel et c’était vraiment intéressant. Mais quand nous avons compilé le film et ceux [scenes] étaient spécifiquement dedans, c’était un peu bizarre quand le reste du film a essayé d’être plus personnel. J’ai aussi senti qu’on ne pouvait pas tout faire avec un film. Il y a tellement de choses à lire sur le changement climatique que, parfois, ces faits doivent être vus et étudiés sur des graphiques.

C’est l’un des premiers grands documentaires à sortir en salles. Est-ce le bon type de film pour le faire?

Ouais, je l’espère. Notre mentalité semble être que nous ne pouvons nous concentrer que sur une crise à [a] temps, mais nous devons faire beaucoup mieux pour ne pas le faire, car chaque semaine et chaque mois, de nouveaux polluants se répandent dans l’air et le niveau de dioxyde de carbone augmente. Nous devons être capables de jongler avec deux crises en même temps, et si ce film peut aider les gens à entrer dans cet état d’esprit pendant cette période, je pense que c’est vraiment bien.

Les chemins de Greta et Donald Trump se sont croisés à un moment donné, mais ce n’est pas dans le film. Comment venir?

Le film se termine aux Nations Unies et c’est à peu près à cette époque que leurs chemins se sont croisés. Je n’étais pas là pour tourner, donc nous n’avions aucune séquence de source. Vous pouvez faire une série sur Greta pendant le temps où nous l’avons suivie, car il y a tellement de choses folles qui se sont produites cette année-là. Mais lorsque nous avons compilé la fin du film, nous avons senti que nous devions relier son histoire personnelle et ne pas ouvrir une nouvelle histoire sur son voyage aux États-Unis, car vous auriez presque à commencer un nouveau récit.

Le voyage en bateau vers New York crée des scènes incroyables. Cela vous a paru pénible à tous?

Ces bateaux sont minuscules. Ils ont l’air assez gros quand vous les voyez sur les photos, mais comme ce sont des bateaux de course, ils les dépouillent de la plupart des objets à l’intérieur. Ils ne les peignent même pas à l’intérieur parce qu’ils disent que cela ajoute deux kilos de poids. C’est vraiment un bateau qui est fait pour naviguer le plus vite possible.

Comment était-ce de filmer sur le bateau pendant cette période de 15 jours?

J’ai une formation en cinématographie, donc je suis habitué à différents types de situations où il suffit de se rassembler pour obtenir ces clichés. Mais avec le voyage en bateau, c’était plutôt comment passer autant de temps? Comment entrer dans un état d’esprit où vous sentez que vous n’avez pas besoin de tout filmer tout le temps? Parce que c’est comme le jour de la marmotte, alors [I was asking myself,] “ Comment puis-je économiser mon énergie et adopter une manière consciente d’être sur ce bateau parce que je vais rester ici pendant très longtemps et qu’il n’y a rien à regarder en dehors de l’horizon. ” C’était plus une lutte en fait.

Comment avez-vous passé le temps?

J’ai beaucoup dormi en fait. Greta a aussi beaucoup dormi. Nous étions de bons dormeurs sur ce bateau. Nous avons peut-être été bercés par le bateau et avons eu sommeil. Et nous avons discuté de différents sujets – et de la vie. Vous êtes dans ce genre de cocon, au milieu de nulle part, alors ça devient un lieu de réflexion.

Pensez-vous que Greta pourrait avoir une plus grande plate-forme pour l’automne, alors que le monde tente de se remettre de la pandémie et que nous pouvons réfléchir aux changements positifs que nous avons constatés dans l’environnement pendant la période de verrouillage?

Il semble que nous ne pouvons nous concentrer mentalement que sur une crise à la fois, mais je pense que lorsque le COVID-19 s’installe un peu plus, il sera très intéressant de voir les réactions des jeunes à la façon dont les gouvernements ont dépensé des millions et des millions pour la crise du COVID-19, mais ils ont dit pendant très, très longtemps que: “ Oh, [the environmental crisis] est très cher et très compliqué ». Il sera intéressant de voir comment les jeunes et les autres réagissent à cette divergence dans la façon dont vous donnez la priorité aux différents types de crises en tant que problèmes.