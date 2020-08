« Marché central »: 869000 et 8%

« Servir et protéger »: 987000 et 9,8%

‘Acacias 38’: 758000 et 8,6%

‘Le chasseur’: 692000 et 8,4%

« Direct Espagne »: 568000 et 6,7%

« Ici la Terre »: 794000 et 8,9%

« Votre temps avec Roberto Brasero »: 1056000 et 9,2%

« Aimer c’est pour toujours »: 1017000 et 9,5%

« Maintenant je tombe! »: 689000 et 7,6%

«Boum!»: 923 000 et 11,2%

‘Pasapalabra’: 1604000 et 18,3%

‘Zapping’: 868000 et 7,6%

« More Zapping »: 739000 et 6,8%

« Mieux vaut tard: avance »: 597000 et 5,8%

« Mieux vaut tard »: 602000 et 6,9%

« Tout est un mensonge »: 530000 et 4,7%

« Tout est un mensonge bis »: 557000 et 5,2%

«Quatre par jour»: 452 000 et 5,1%

« Quatre par jour à 20h »: 449000 et 5,3%

« Connaître et gagner »: 815000 et 7%

« Grands documentaires »: 562000 et 5,4%

Il comprend:

– «Wild Patagonia» «Wild casts»: 592 000 et 5,4%

– « La plus grande migration animale au monde »: 531000 et 5,3%

‘Documenta2’: 318 000 et 3,6%

Il comprend:

– ‘Pasteur et koch: un duel de géants dans le monde de lo’: 318000 et 3,6%

– « Pasteur et koch: un duel de géants dans le monde des microbes »: 289000 et 3,3%

«Nourriture en plein air» «Beurre d’amande, vin fortifié et oignons»: 241 000 et 2,9%

«Aliments non couverts» «Dattes, viande transformée et pommes»: 238 000 et 2,9%

«Paradis voisins» «Singapour, le lion d’Asie»: 139 000 et 1,6%

«Constructions écologiques» «Le désert du futur»: 146 000 et 1,5%

«Constructions écologiques» «Nous sommes tous verts»: 165 000 et 1,5%

‘Le programme d’été’: 652000 et 19%

« Il est déjà midi »: 1142000 et 13,1%

Antenne 3

‘Unique’: 6000 et 1,1%

« Plus d’un »: 23000 et 2,9%

‘Info matinale anticipée’: 61000 et 6,5%

‘Morning news’: 172000 et 13,3%

«Le miroir public est! été ‘: 384000 et 14,3%

«Plus de miroir public est! été ‘: 426000 et 10,5%

«Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «Ragoût de boeuf»: 713 000 et 10,9%

« La roue de la chance »: 1412000 et 14,9%

Le 1

‘Nouvelles 24h’: 132000 et 24,3%

‘Nouvelles 24h’: 242000 et 16%

‘Le matin’: 282000 et 8%

«Cocina al punto à la Peña et Tamara» «Chopitos aux artichauts frits et au jaune d’oeuf séché»: 333 000 et 5,5%

« Bloqué par le mur »: 478000 et 4,7%

Quatre

‘Videoclip’: 7000 et 1,2%

‘Surferos tv’: 11000 et 1,5%

‘Mieux vaut appeler Kiko’: 5000 et 0,6%

«Prends Salami! «Fabriqué en Chine»: 14 000 et 1%

‘Le coquin’: 63000 et 3%

‘Cobra Alert’ « L’attaque »: 83 000 et 3%

‘Cobra Alert’ « In the heart »: 156 000 et 5%

‘Cobra Alert’ « Le retour du turbo et du tacho »: 197 000 et 5,5%

‘Cobra Alert’ « Les enfants perdus »: 220 000 et 4,8%

‘Le concours de l’année’: 314000 et 4,5%

‘Le concours de l’année’: 599000 et 5,6%

le sixième

‘En code nuit’: 0,000 et 0,1%

‘Unique’: 3000 et 0,3%

«Qui y habite?»: 21 000 et 1,8%

« Qui y habite? »: 41 000 et 2,1%

« Crimes imparfaits »: 96000 et 3,3%

‘Rouge chaud: précédent’: 269000 et 7,4%

‘Red Hot’: 768000 et 12,5%

Les deux

‘Zoom tendances’: 14000 et 1,8%

« Anglais à la TVE »: 13000 et 1,4%

« La vie secrète des chiens »: 48000 et 3,9%

« Quel animal! »: 55000 et 2,9%

‘Carrefour’: 31000 et 1,2%

‘Documenta2’: 43000 et 1,5%

Il comprend:

– « Une vie normale: chronique d’un lutteur de sumo »: 43000 et 1,5%

«Nourriture découverte» «Thon, glace et pois»: 51 000 et 1,6%

«Nourriture découverte» «Café, vodka et fromage Wensleydale»: 53 000 et 1,6%

«Constructions écologiques» «Construire en rondins»: 68 000 et 1,9%

«Bâtiments verts» «Austin Power»: 104 000 et 2,6%

« Matins cinéma » « Judas … prenez vos pièces! »: 349 000 et 6,2%

‘Curro Jiménez’ « Dans la paume de la main »: 534 000 et 5,7%

«Patrimoine de l’humanité des villes espagnoles» «Cuenca»: 305 000 et 2,6%

Informatif:

Le 1

‘Nouvelles 24h’: 132000 et 24,3%

‘Nouvelles 24h’: 242000 et 16%

‘News 1’: 1 252 000 et 10,6%

‘News 2’: 1 211 000 et 11,3%

Antenne 3

‘Info matinale anticipée’: 61000 et 6,5%

‘Morning news’: 172000 et 13,3%

‘Antena 3 news 1’: 2 330 000 et 19,7%

‘Antena 3 news 2’: 1 857 000 et 18,3%

Telecinco

‘Informativos Telecinco Matinal’: 96000 et 13,2%

‘Informativos Telecinco Matinal’: 138000 et 15,5%

‘Morning Telecinco News’: 215000 et 16,1%

‘News Telecinco 15:00’: 1 676 000 et 14,2%

‘Telecinco News 21:00’: 1667000 et 16,3%

Quatre

‘News sports Cuatro’: 482000 et 4,1%

le sixième

‘laSexta noticias 14h’: 1 150 000 et 10,4%

‘laSexta news: Jugones’: 836.000 et 7%

‘Zapping’: 868000 et 7,6%

‘laSexta noticias 20h’: 654000 et 7,7%

Chaînes: