Ce 2020 ne se déroule peut-être pas comme prévu, mais quelque chose se passe toujours – aussi petit soit-il – qui rend notre journée complètement heureuse, quelque chose de nécessaire en ces temps étranges auxquels nous sommes confrontés. Que ce soit pour regarder un film ou une série, écouter une chanson ou faire quelque chose que nous aimons, mais cette fois et pendant quelques secondes, nous avons eu une petite réunion d’amis et oui, nous pleurons d’émotion.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à la fin de l’année dernière, la rumeur a commencé à circuler selon laquelle Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc Ils pourraient revenir pour faire revivre Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler et Joey dans une spéciale. Cependant, ils nous ont laissés en haleine jusqu’à mi-février 2020 ils ont confirmé cette bonne nouvelle.

Une partie du casting de Friends se réunit dans un petit segment

Depuis, nous savions que ce nouveau chapitre tant attendu de Friends arriverait exclusivement (avec toutes les saisons de la série) sur la plateforme HBO Max en mai 2020. Mais comme vous le savez peut-être déjà, la nation des coronavirus a attaqué le monde et eux, ainsi que toutes les productions télévisuelles, ils ont dû suspendre les enregistrements, suspendre la première de cette réunion épique.

Et pendant que les choses revenaient à la « normale », le casting a rejoint les efforts anti-coronavirus en mettant aux enchères l’opportunité d’assister au tournage et surtout, l’heureux gagnant a pu rencontrer chacun des protagonistes ayant une coupe à Central Perk. Mais pendant qu’ils retournent au tournage et pour égayer notre journée, nuit et semaine, ils ont eu une petite participation spéciale à la cérémonie Emmy 2020.

Rachel, Phoebe et Monica avec… Jason Bateman?

Il s’avère que Jimmy Kimmel était sur le point de remettre un autre prix ce soir-là, mais avant cela, il voulait vérifier si Jennifer Aniston – Nommée meilleure actrice dramatique pour The Morning Show – il était en sécurité à la maison car il a failli entrer dans sa catégorie. L’actrice de 51 ans est apparue à l’écran, indiquant très clairement que tout se passait à merveille là-bas, mais Courteney Cox est sortie de nulle part pour saluer le présentateur.

Aniston a dit qu’ils étaient tous les deux colocataires depuis 1994 et bien sûr qu’ils n’étaient pas seuls, Eh bien, après avoir vu Rachel et Monica, la chère Lisa Kudrow est arrivée (ou Phoebe) pour nous offrir un moment spectaculaire et larmoyant. Et bien sûr, nous nous attendions à ce que Ross, Joey ou Chandler soient avec eux, mais à la place, nous avons eu le casting de Jason Bateman, clôturant l’un des segments les plus incroyables des récompenses.

Si vous l’avez manqué ou si vous souhaitez revoir ce moment épique aux Emmy Awards 2020 une fois de plus, Nous quittons ici la mini réunion d’amis avec Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courteney Cox:

Voir sur YouTube