Soyons honnêtes. Nous avons tous une sorte d’intérêt sincère pour la vie amoureuse de Brad Pitt. Et si cela nous intéresse, alors ce qui se passe avec Jennifer Aniston. Dans un très bref résumé, Brad et Jennifer ont eu une relation de sept ans, dont cinq mariés, qui ont pris fin lorsque l’acteur a commencé une relation avec Angelina Jolie.

Le monde était divisé en deux: soit vous étiez du côté de Jennifer Aniston et de sa solitude, soit vous étiez excité par Brangelina. Depuis 15 ans, nous attendons une sorte de réconciliation qui, bien que nous le sachions, ne se traduira pas par une relation amoureuse, mais une amitié qui inondera les tabloïds internationaux.

La deuxième rencontre de Brad Pitt et Jennifer Aniston

Et puis ce 2020, avec ses situations étranges, semble être celui-là. Au début de l’année, tous deux ont été nominés pour la cérémonie des SAG Awards et ont reçu des prix pour leur travail dans Once Upon a Time in Hollywood (Brad Pitt) et The Morning Show (Aniston). Dans les coulisses, ils se sont rencontrés, salués et félicités.

L’après-midi du 17 septembre, une rencontre entre Brad et Jennifer s’est reproduite. Et même si ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions, nous l’aimons et pour de nombreuses raisons. D’abord pourquoiLes deux acteurs ont participé à une réunion virtuelle pour lever des fonds pour les organisations du noyau et de la réforme de l’Alliance qui cherchent à atténuer l’impact de la crise sanitaire.

Cette réunion a été jointe Julia Roberts, Matthew McConaughey, Sean Penn, Henry Golding, Shia LaBeouf, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta et Morgan Freeman. Ce qu’ils ont fait? Ils ont fait la lecture du scénario de Fast Times At Ridgemont High, une cassette des années 80.

Ici, Jennifer a joué Linda Barrett tandis que Brad Pitt a joué Brad Hamilton. Et ils ont dû lire une scène où Jennifer a dit ce qui suit: Salut, Brad. Tu sais combien j’ai toujours pensé que tu étais mignon. Je pense que tu es si sexy. Viendras-tu à moi? « . Bien sûr, Brad ne pouvait pas rester sérieux et sourit plusieurs fois pendant qu’Aniston était aussi sérieux qu’elle le pouvait. Tout le monde riait sauf Jen.

Ici, nous quittons cette partie de la lecture. * Remarquez comment Julia Roberts ne peut pas ne pas rire:

Voir sur YouTube

La tragédie qui dure depuis 15 ans

En 2000, Hollywood a présenté au monde le mariage parfait: Brad Pitt et Jennifer Aniston. Après quelques années de relation, l’actrice la plus célèbre de la télévision et l’homme le plus important de l’industrie du cinéma se sont mariés et pendant cinq ans, ils formaient le couple parfait partager des projets, parcourir le monde, défiler sur des tapis rouges et plus encore.

Mais en 2005, Pitt a décidé de jouer aux côtés d’Angelina Jolie dans la comédie d’action M. et Mme Smith … et c’est fini. Des mois plus tard, Brad et Jennifer ont annoncé la fin de leur relation, confirmant les rumeurs selon lesquelles Pitt avait entamé une liaison avec Jolie pendant le tournage du film. Une tragédie!

Jennifer Aniston est devenue le single le plus célèbre. Elle a eu des relations ratées avec des célébrités de la musique et du cinéma jusqu’à ce qu’en 2015, après trois ans de relation, elle épouse Justin Theroux. Mais l’amour n’a pas duré longtemps, eh bien en 2018, ils ont annoncé leur séparation et leur divorce ultérieur. Les choses, cette année, n’allaient pas bien pour Brad Pitt.

En 2016, avec seulement quelques années de mariage, mais près de 10 ans de relation, Brad Pitt et Angelina Jolie se sont séparés dans un divorce scandaleux où l’acteur a été accusé d’avoir agressé physiquement l’un de ses fils. Des années de bataille juridique et des déclarations fortes des deux, se poursuivent et les chances d’obtenir une seconde chance sont pratiquement nulles.

D’après ce que beaucoup ont suggéré que cela pourrait être le moment idéal pour Brad et Jennifer de revenir et d’être le couple d’or et de rêve d’Hollywood du nouveau millénaire.

