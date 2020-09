Jennifer Lopez a déclaré que rencontrer Billie Eilish était une expérience “hallucinante” pour elle et sa fille de 12 ans, Emme.

Dans une interview sur le podcast The Corp de son fiancé Alex Rodriguez, la chanteuse “On The Floor” a parlé de sa rencontre avec Eilish.

Lorsqu’on lui a demandé quel jeune talent elle admirait, elle a fait l’éloge d’Eilish. Lopez et Emme ont rencontré la chanteuse “Everything I Wanted” dans les coulisses de l’un de ses concerts avant la pandémie.

«Ma fille est amoureuse d’elle», a-t-elle jailli. «Nous avons eu un vrai moment au concert de Billie Eilish qui était du genre, ‘Oh mon dieu, nous nous lions en ce moment. C’est incroyable. Je t’aime.’

«J’ai regardé ma fille paniquer à cause de Billie Eilish», dit-elle. “Elle est entrée dans la salle après le concert et ma fille va [gasps]. Et je l’ai regardée, et je me suis dit: “Qu’est-ce qu’il y a?” et elle est, littéralement en larmes. Depuis qu’elle a huit ans, maintenant elle a douze ans, elle a idolâtré cette fille. “

«Pour une raison quelconque, ses chansons et les mots auxquels elle dit qu’elle se connecte, et elle aime son style», a-t-elle poursuivi. «Quoi qu’il en soit, cela l’émeut.

“Cela ne s’est jamais connecté jusqu’à ce que j’ai vu ma fille le faire”, a-t-elle ajouté. “Cela m’a fait apprécier ce que je fais plus, mes fans plus, ce que Billie a fait pour ma fille. Tout cela, c’était comme un moment de boucle. Nous aimons Billie.”

Regardez l’interview ci-dessous.