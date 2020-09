Après avoir reçu des éloges en carrière pour sa performance dans Hustlers (pour laquelle elle a été grossièrement snobée aux Oscars), Jennifer Lopez a gagné un intérêt renouvelé pour sa carrière d’actrice. Et elle utilise ce battage publicitaire pour jouer dans une comédie romantique avec l’un des locaux les plus étranges à ce jour. Lopez joue une superstar de la musique qui épouse un inconnu (Owen Wilson) dans le bien-intitulé Épouse-moi, qu’Universal a fixé pour une sortie pour la Saint-Valentin. Voir le teaser Marry Me et les détails ci-dessous.

Épouse-moi Teaser

Les rom-coms ont certains des locaux les plus excentriques du cinéma, mais la prochaine Marry Me dirigée par Jennifer Lopez pourrait bien prendre le gâteau. Dans Marry Me, Lopez joue une superstar de la musique nommée Kat Valdez qui épouse le professeur de mathématiques d’Owen Wilson après avoir croisé les yeux avec lui pendant son concert. Oui, tu l’as bien lu.

Décrit comme «une histoire d’amour improbable sur deux personnes différentes à la recherche de quelque chose de réel dans un monde où la valeur est basée sur les goûts et les adeptes, Marry Me est une histoire d’amour moderne sur la célébrité, le mariage et les médias sociaux», Marry Me pourrait être un nouvel ajout intéressant à la prémisse du «coup de foudre» – une prémisse qui est tombée en disgrâce à mesure que nous sommes tous devenus plus cyniques – mais je doute qu’un film sur les «j’aime et les adeptes» puisse être aussi émouvant. Mais là encore, Lopez m’a surpris avec son tour impressionnant dans Hustlers, et je suis prêt à être à nouveau surpris.

Réalisé par Kat Coiro (Dead to Me) d’après un scénario de John Rogers (Les bibliothécaires), Tami Sagher (30 Rock), et Harper Dill (The Mick), Marry Me est basé sur le roman graphique de Bobby Crosby. Lopez produit aux côtés d’Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, John Rogers, tandis qu’Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur et J.B. Roberts agissent en tant que producteurs exécutifs. Le film présente également des chansons originales de Lopez et d’un artiste latin Maluma. John Bradley et Sarah Silverman également star.

Voici le synopsis de Marry Me:

Kat Valdez (Lopez) est la moitié du couple de célébrités les plus sexy au monde avec la supernova de la nouvelle musique chaude Bastian (Maluma, faisant ses débuts au long-métrage). Alors que le single à succès incontournable de Kat et Bastian, «Marry Me», grimpe dans les charts, ils sont sur le point de se marier devant un public de leurs fans lors d’une cérémonie qui sera diffusée sur plusieurs plates-formes. Charlie Gilbert (Owen Wilson), professeur de mathématiques divorcé au lycée, a été traîné au concert par sa fille Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies de HBO) et sa meilleure amie (Sarah Silverman). Lorsque Kat apprend, quelques secondes avant la cérémonie, que Bastian l’a trompée avec son assistante, sa vie tourne à gauche alors qu’elle s’effondre sur scène, remettant en question l’amour, la vérité et la loyauté. Alors que son monde bavard s’effondre, elle verrouille les yeux avec un inconnu – un visage dans la foule. Si ce que vous savez vous laisse tomber, alors peut-être que ce que vous ne savez pas est la réponse, et donc, dans un moment de folie inspirée, Kat choisit d’épouser Charlie. Ce qui commence comme une réaction impulsive se transforme en une romance inattendue. Mais alors que les forces conspirent pour les séparer, la question universelle se pose: deux personnes de mondes si différents peuvent-elles combler le fossé entre elles et construire un endroit auquel elles appartiennent toutes les deux?

Marry Me sort en salles sur 12 février 2021, juste à temps pour l’une de vos dates les plus étranges de la Saint-Valentin.

