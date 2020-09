Jennifer Lopez a marqué le premier anniversaire de son film Hustlers avec une série de moments derrière la scène, y compris une pole dance à couper le souffle.

Lopez a donné une performance convaincante en tant que Ramona Vega Hustlers; réalisé par Lorene Scafaria, avec une histoire sur un groupe de strip-teaseuses avec des hommes riches de New York. L’artiste né au Bronx a été nominé aux Golden Globes pour la meilleure actrice dans un second rôle mais a perdu contre Kathy Bates. Lopez a également été snobé aux Oscars, provoquant un tollé en ligne avec des fans accusant l’Académie de ne pas donner une chance au chanteur et à d’autres artistes – y compris Adam Sandler – qui n’étaient pas principalement connus pour leurs rôles dramatiques.

Jennifer Lopez et sa pole dance «folle»

Sorti le 13 septembre de l’année dernière, le film de Scafaria a reçu les éloges des téléspectateurs et des critiques, appréciant le casting de l’ensemble étoilé, comprenant également Constance Wu, Keke Palmer, Lili Reinhart ainsi que des camées de Cardi B, Lizzo et Usher.

La première rencontre entre le personnage de Wu Destiny et Ramona de Lopez a lieu au club de strip-tease où ils travaillent tous les deux. Ramona est la star du lieu, aimée de tous les habitués, et il ne faut pas longtemps pour comprendre pourquoi. Alors que Ramona danse sur Fiona Apple et que les clients extatiques lui lancent des billets d’un dollar, Destiny est absolument hypnotisée.

Et tout comme Destiny, l’équipage sur le plateau était impressionné par les compétences de Lopez. Dans ses histoires Instagram, Lopez a partagé un clip capturant les moments après avoir exécuté la désormais célèbre routine de pole dance, qui obligeait la chanteuse à s’entraîner avec une artiste du Cirque Du Soleil Johanna Sapaki pendant deux mois avant le tournage.

Dans la vidéo, Scafaria félicite Lopez, disant que la pole dance avait l’air «irréelle» et «folle».

« Ça avait l’air tellement bon », a ajouté le cinéaste.

« D’accord, j’ai envie de pleurer un peu », a déclaré Lopez devant la caméra.

Jennifer Lopez Pole a dansé au Super Bowl

La pole dance est devenue si populaire que J. Lo l’a incorporée à son spectacle de mi-temps au Super Bowl en février 2020. Lopez et la sensation pop colombienne Shakira ont fait la une de la populaire place pendant le match entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco.

Leur spectacle à la mi-temps est entré dans l’histoire comme une belle et sexy célébration de la musique latino-américaine et c’était une performance si haut de gamme qu’elle a remporté quatre nominations aux Emmy, y compris Outstanding Variety Special (Live). Le spectacle a également obtenu des nominations pour une réalisation exceptionnelle, une conception d’éclairage / éclairage exceptionnelle et une direction musicale exceptionnelle pour une variété spéciale.

L’émission de danse World Of Dance, où Lopez est juge, a également remporté une nomination pour la chorégraphie exceptionnelle pour la programmation de variétés ou de réalité.

