Jennifer Lopez se souvient de Selena Quintanilla après 25 ans

Connue comme la diva du Bronx, Jennifer Lopez se souvient de la chanteuse Reina del Tex Mex Selena Quintanilla, à travers une vidéo Instagram où il l’honore avec une vidéo sur le film biographique mettant en vedette la femme de Alex Rodriguez.

Grâce à « Selena », le film sorti le 30 avril 1997, le chanteur L’interprète de « Jenny From the Block » a eu l’opportunité de se catapulter vers la célébrité car c’est grâce à ce film qui a ouvert de nombreuses portes à la célébrité Jennifer Lopez avec son rôle principal et surtout sa performance malgré le fait qu’elle était déjà active dans le milieu Depuis des années.

Bien que le Jlo a été active depuis 1986 était son rôle de Selena Quintanilla le projet avec lequel elle a commencé à être beaucoup plus connue internationalement, car grâce à la renommée que la chanteuse de « Como la flor » avait, son nom a commencé à être connu aussi.

Rejoignez-moi aujourd’hui à #CelebratingSelena. Je ne peux pas croire que cela fait 23 ans que cet incroyable film est sorti et 25 ans qu’il est décédé. Selena a été une grande inspiration pour moi et j’ai eu beaucoup de chance d’être choisie pour la jouer. En tant qu’artiste, ce film a vraiment été une expérience dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Veuillez partager avec moi vos souvenirs de Selena et du film ci-dessous », a écrit Jennifer Lopez dans son message.

La chanteuse a la couverture de la vidéo qui dure trois minutes, elle et Selena apparaissent avec la même tenue, comme un fait curieux, Jennifer Lopez a eu l’occasion de porter les tenues de Quintanilla, comme vous vous en souvenez JLo est reconnu pour avoir une arrière-garde enviable, quelque chose dans celle qui ressemblait assez à Selena, même si certains disent qu’elle a dû utiliser un rembourrage pour porter ses costumes, d’autres soutiennent que tout chez Jennifer est naturel et qu’elle n’avait pas besoin d’aller à ces extrêmes.

L’épouse de l’ex-joueur de baseball Álex Rodríguez a toujours été caractérisée comme une femme qui fait beaucoup d’exercice et surtout qui a une alimentation adéquate, donc à 51 ans, elle ressemble à une silhouette de 20 ans.

Dans la vidéo, vous pouvez voir une comparaison entre Jennifer et Selena, entre certaines scènes du film et des vidéos de concerts de Quintanilla, dans une interview avec la famille de la chanteuse qui s’est suicidée il y a 25 ans, ils l’ont fait très bons commentaires concernant la performance de JLo car rien qu’en regardant des vidéos du chanteur Tex mex et en discutant avec les allégades, il a réussi à faire une excellente performance.

Le résultat du talent de Jennifer Lopez était tel que même le veuf de Selena à plusieurs reprises n’a pas pu contenir les larmes d’émotion et de mémoire, car seulement deux ans s’étaient écoulés depuis sa perte, il a participé au film à côté de JLo .

À plusieurs reprises, les internautes et les médias se sont demandé si aujourd’hui Jennifer Lopez aurait le même succès dans le cas où Selena Quintanilla serait encore en vie, c’est précisément à cause de son départ que JLo a commencé à être beaucoup plus connue, le talent toujours Il l’a eu, mais certaines célébrités ont un projet qui les aide à catapulter leur carrière dans le cas de la Diva du Bronx était le film Selena.

D’un autre côté, Selana continue d’être rappelée chaque année tout au long de l’année par ses fans qui continuent d’écouter ses tubes, même à Halloween, il est déjà courant de voir des célébrités et des gens normaux porter des costumes inspirés des tenues que la chanteuse portait.

