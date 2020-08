Jesús Candel, connu de tous sous le nom de « Spiriman », a annoncé la pire nouvelle. Le médecin controversé de Grenade qui n’a pas hésité à confronter Jorge Javier Vázquez dans « Sauvez-moi » pendant la pandémie du point de vue du coronavirus et de la gestion du gouvernement Pedro Sánchez que chacun avait, a publié un message détaillé sur leurs réseaux dans lequel vous avez annoncé que avez un cancer. « Il est très agressif et se propage dans différentes parties de mon corps », a expliqué cela dans le post susmentionné.

Bougie Jesús « Spiriman »

Le sanitaire a profité de l’occasion pour remercier « tellement que vous vous êtes inquiété de mon état de santé ces derniers jours » et il voulait affirmer l’importance de la prévention dans ce type de maladie. « Des milliers et des milliards d’euros nécessaires sont alloués à la recherche de nombreuses maladies, mais très peu est investi pour les prévenir« Il s’est plaint, qui n’a pas hésité à se souvenir que » nous avons délégué notre responsabilité à de vrais connards irresponsables qui ne se soucient que du court-termisme « . Pour cette raison, est convaincu que « la faute est la nôtre à la fin de tout ».

« Les preuves scientifiques sauvent de nombreuses vies »

« Changer la société pour que le profit soit dans l’intérêt de tous est impossible. Chaque groupe, quel qu’il soit, dans son ensemble, est lâche quand il doit se battre pour ce qui est sensé et pour ce qui est juste « , a-t-il déclaré sans détour. En même temps, il a rappelé que maintenant » je suis un patient à risque et un patient oncologique, je devrai donc me faire vacciner contre Covid-19 lorsque le vaccin sera disponible et j’espère que ceux d’entre vous qui doivent le faire le feront aussi»et il voulait profiter de l’occasion pour rappeler que« les preuves scientifiques commandent et sauvent de nombreuses vies »et pour indiquer clairement qu’il va maintenant se concentrer sur son combat personnel.

Votre nouveau défi éditorial

«C’est l’occasion de nous prouver que les miracles existent, parce que les miracles deviennent réalité lorsque vous vous battez et que vous croyez en eux. Et même si tout ne dépend pas de nous, ce qui est important et ce pour quoi il vaut la peine de vivre c’est « , a-t-il dit à ce sujet. Enfin, il a également voulu annoncer son nouveau grand défi qui deviendra réalité en octobre prochain et que sûrement il servira de stimulant dans cette rude bataille contre le cancer. « Un grand groupe d’édition de ce pays m’a proposé d’écrire un livre, notamment, une sorte de manifeste où j’ai proposé mes idées sur les mesures que je proposerais pour que ce pays change de cap », a-t-il conclu.