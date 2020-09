David Benioff et D.B. Weiss, qui travaillait auparavant comme showrunners pour la série Game of Thrones de HBO, est maintenant attaché à une nouvelle adaptation de livre – cette fois pour Netflix.

Ils mènent à terme une adaptation de la célèbre série de livres de science-fiction chinois The Three-Body Problem.

La série est l’une des œuvres de fiction les plus acclamées de Chine.

Netflix a donné aux amateurs de livres une raison de célébrer mardi, avec la nouvelle que le streamer a allumé au vert une adaptation de l’une des séries de science-fiction les plus acclamées de tous les temps. C’est The Three-Body Problem, une série de livres dont les fans incluent des noms illustres dont vous avez peut-être entendu parler, comme le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, l’écrivain de Game of Thrones George R.R. Martin et le président Barack Obama.

Obama, en fait, a dit un jour au New York Times que le premier livre de la série était amusant à lire et que ses querelles avec le Congrès semblaient minimes, en comparaison. Joshua Rothman du New Yorker, quant à lui, a un jour qualifié l’auteur de la série Liu Cixin d ’« Arthur C. Clarke de Chine ». Tout cela pour dire qu’il y a déjà une immense quantité de prestige et de fandom attachés à cette adaptation qui a sans aucun doute séduit Netflix dès le départ. Mais ce qui pourrait faire réfléchir certains fans de livres, ce sont les noms attachés au projet qui le mèneront à terme: nul autre que les showrunners controversés pour l’adaptation par HBO des livres Game of Thrones – David Benioff et D.B. Weiss.

«Depuis mes débuts chez Netflix à travailler sur des séries comme Black Mirror et Sense8, j’ai recherché des histoires et (points de vue) singuliers», a déclaré Peter Friedlander, vice-président Netflix de la série originale Drama, dans un communiqué de presse. «Cette histoire était singulière, spéciale – et parfaitement racontable. C’est pourquoi je suis heureux d’annoncer que le problème des trois corps, lauréat du prix Hugo, et ses deux suites arriveront sur Netflix en tant que série.

«Nous avons obtenu les droits de The Three-Body Universe et Yoozoo Group pour produire l’adaptation de la série en anglais et avons réuni une équipe créative talentueuse et réfléchie pour ce faire. Chaque personne impliquée partage non seulement une passion et une haute estime pour les livres, mais aussi la vision créative et l’ambition de contribuer à donner vie à cette histoire remarquable pour un public du monde entier.

L’équipe créative derrière cette adaptation comprend les scénaristes et producteurs exécutifs Benioff et Weiss, ainsi qu’Alexander Woo. Les producteurs exécutifs Rian Johnson (dont j’ai beaucoup apprécié le dernier film Knives Out), ainsi que son partenaire de production Ram Bergman, sont également attachés. L’auteur des livres, Cixin, travaille également en tant que partenaire de conseil aux côtés de Ken Liu, qui a écrit la traduction en anglais de The Three-Body Problem and Death’s End.

Weiss et Benioff ont partagé la déclaration commune suivante concernant leur implication dans le projet: «La trilogie de Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue, emmenant les lecteurs dans un voyage des années 1960 à la fin des temps, de la vie sur notre point bleu pâle aux franges lointaines de l’univers. Nous sommes impatients de passer les prochaines années de notre vie à donner vie à un public du monde entier. »

N’oublions pas, cependant, la quantité de bagages que chacun de ces vétérans de Game of Thrones apporte à ce projet. Une fois que la série à succès de HBO est passée au-delà du matériel source des livres de Martin pour la dernière saison, par exemple, à certaines personnes, elle a révélé que les empereurs n’avaient pas de vêtements et a montré que Weiss et Benioff étaient des hacks sans talent. À tel point que la dernière saison de Game of Thrones est considérée par certains fans comme l’une des plus grandes déceptions de l’histoire de la télévision. La dernière saison de Thrones a même déclenché une vague massive de manifestations contre les showrunners, avec près de deux millions de fans ayant signé une pétition demandant à HBO de refaire la dernière saison avec des écrivains plus compétents. Nous verrons si les deux écrivains châtiés s’en sortent mieux cette fois-ci.

