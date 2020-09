Le rôle de tout président ou candidat à la présidentielle est généralement le rôle le plus en vue (et donc le plus convoité) de tout casting de Saturday Night Live. Ces dernières années, cependant, la série a largement distribué ces concerts importants à des étrangers. Alec Baldwin a été Donald Trump de SNL pendant la majeure partie de son mandat – et lorsque la série revient pour sa 46e saison, elle apporte une sonnerie pour s’attaquer au rôle de candidat démocrate, l’ancien vice-président Joe Biden.

NBC a annoncé aujourd’hui que Jim Carrey jouera Biden sur SNL cette année. Dans une vague de nouvelles, ils ont également révélé que la saison 46 commencerait par cinq semaines consécutives de nouveaux spectacles en direct, à partir du 3 octobre et jusqu’à Halloween.

SNL ajoute également trois nouveaux joueurs en vedette: Andrew Dismukes, Lauren Holt et Punkie Johnson. Peut-être le plus surprenant, l’émission aura un public de studio en direct malgré le coronavirus, même s’il est petit. Le communiqué de presse indique que l’émission sera enregistrée devant un «public limité en studio au Rockefeller Center» et que l’émission «travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du gouverneur Cuomo» pour assurer la sécurité.

La percée télévisée de Carrey était en tant que membre de la distribution de la série de croquis des années 90 In Living Color. Il a accueilli Saturday Night Live trois fois; en 1996, 2011 et 2014. À 58 ans, Carrey a environ 20 ans de moins que le vrai Biden, mais c’est à cela que sert le maquillage. Il devrait faire un bon Biden, à commencer par la première de la saison le 3 octobre