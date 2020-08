Il y a beaucoup de gens qui se démarquent comme de grands comédiens, et chacun nous donne quelque chose d’un peu différent. Il y a l’humour honnête de Dave Chappelle, Trevor Noah qui décompose des problèmes compliqués avec des faits et de l’humour, et il y a Amy Schumer qui dit simplement des choses que la société pense qu’elle n’est pas censée faire. Chacun d’eux utilise des jurons pour stimuler la narration ou la blague, mais tous les humoristes ne le font pas. Jim Gaffigan jure-t-il? Non, c’est pourquoi c’est si choquant quand il le fait.

Voici pourquoi Jim Gaffigan (généralement) ne jure pas.

Jim Gaffigan a quitté l’Illinois où il est né et l’Indiana où il a grandi à New York dans les années 90 pour poursuivre son amour du stand-up comédie. Il a essayé plusieurs styles différents, des impressions à la colère, et a finalement atterri sur la comédie d’observation, où il a trouvé beaucoup de succès. Il trouve de l’humour dans les choses de tous les jours, et il apparaît comme le gars de tous les jours que nous voulons tous en tant qu’ami.

L’une de ses routines les plus célèbres est centrée sur une Hot Pocket – la pizzeria glacée qu’il a transformée en or de la comédie. Cet ensemble est devenu si célèbre que beaucoup d’entre nous ne peuvent pas entendre les mots “Hot Pocket” sans le dire de la même manière paresseuse que Jim le fait dans l’ensemble.

Il utilise cette “voix intérieure” dans son set qui est sa façon de se moquer de lui-même ou de ses blagues, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il est si aimé. Ce style s’est développé au fil des ans, et dans une interview avec Duluth News-Tribune, Jim a déclaré qu’il avait entamé le dialogue intérieur comme un moyen de repousser les chahuteurs.

Jim a fait plusieurs styles différents depuis les années 90 et, au début de sa carrière, il a essayé d’ajouter des jurons à ses routines comiques. Pour son album Doing My Time, son label lui avait demandé de changer une partie de la langue pour inclure des jurons. En grande partie dans le passé, il avait gardé un décor propre sans jurons, mais le label avait l’espoir de le faire, ils seraient en mesure d’amener plus d’adolescents à sa comédie.

Leurs efforts n’ont pas fonctionné et Jim a recommencé à faire ce qu’il faisait de mieux: l’humour de tous les jours avec une forte tendance aux blagues de papa. Pour la plupart, Jim garde le blasphème hors de ses routines, et il a le sentiment de ne pas avoir à s’appuyer sur ce type d’humour pour faire une blague, sa comédie est meilleure pour cela.

Dans une conversation avec le Wall Street Journal à propos de lui en train de faire de la «comédie propre», ce qui veut dire débarrassé des jurons, il a dit que même si c’est une bonne chose, parfois il sent que cela peut signifier autre chose pour les autres qui l’entendent.

«« Propre »et« familial »sont censés être ces attributs positifs. Mais j’ai parfois l’impression que c’est un astérisque à côté de mon succès… Peut-être que je suis sensible», at-il déclaré en 2013. Ajoutant: «Je veux juste être dit drôle. Je veux dire, quand vous entendez parler d’un restaurant familial, vous savez que ça va être horrible. “

À la suite de la Convention nationale républicaine en 2020, Jim a brisé sa séquence «propre».

Quand quelqu’un ne jure jamais, c’est choquant de l’entendre (ou de le lire) le dire pour la première fois. C’est pourquoi beaucoup ne pouvaient pas croire que le comédien ait tweeté pas mal de jurons.

L’échange a commencé le dernier soir du RNC, lorsque Jim a écrit succinectement: «RIP Truth». Il a été immédiatement confronté à des conservateurs qui lui ont dit de rester en dehors de la politique, ce qui l’a incité à écrire: «Excusez-moi pendant que je me permets d’affronter des trolls d’un trou…».

Jim a tweeté: “Souvenez-vous de tout ce que Trump accuse les démocrates de sa culpabilité [sic] de. Ne laissez pas le nom socialiste vous distraire du fait qu’il est un fasciste qui n’a aucune croyance en la loi. “

Dans l’ensemble, Jim reste à l’écart de la politique et il a surpris de nombreux fans avec cette déclaration, ainsi que beaucoup d’autres qu’il a faites tout au long de la nuit, traitant le président de menteur, de fasciste et d’escroc. Mais quand un fan, nommé Karen, a répondu: “Vous venez probablement de perdre beaucoup de fans pour celui-ci. Restez fidèle à la comédie”, a-t-il répondu, “Hey f – k you karen.”

