L’hôte Jimmy Kimmel a lancé ce qui pourrait être la cérémonie de remise des prix Emmy la plus étrange de tous les temps avec un monologue qui se moquait de la pandémie, du scandale sexuel de Jerry Falwell et de la censure tristement ancienne d’ABC. «HBO peut nous montrer un gros pénis bleu, pas de problème. Je ne peux pas dire que Schitt est avec un «c»! » Mais la plus grande brûlure est venue pour nul autre que le penchant du président Trump pour les rassemblements bondés. Après une intro qui a amené le public à la maison à penser que Kimmel jouait devant une salle comble de célébrités glam, Kimmel a révélé qu’il parlait à un stade (presque) vide. «Bien sûr, il n’y a personne ici! Ce n’est pas un rallye MAGA. Ce sont les Emmys!

Pour la première fois de l’histoire, les Emmy Awards sont présentés virtuellement avec des nominés venus des quatre coins du monde. Seule une petite poignée de talents présélectionnés seront présents en personne, y compris la star d’Ozark Jason Bateman et la candidate au Morning Show Jennifer Aniston. Quelques petits rassemblements – comme le casting de Schitt’s Creek – seront sur place pour accepter les récompenses. Le reste des nominés, cependant, «zoomera» sur leurs catégories.

Évidemment, cela signifie que la bande dessinée Kimmel n’a pas le public habituel qui réagit à ses blagues, ce avec quoi l’équipe de production a joué. Les premiers morceaux de Kimmel ont été livrés à des images des récompenses de l’année dernière. Une gaffe que Kimmel a souligné en se voyant «lui-même» dans le public. En allumant les lumières du Staples Center vide, Kimmel a expliqué avec frustration que bien sûr il n’y avait personne. Pour souligner ce point, Kimmel a déclaré: “Ce n’est pas un rallye MAGA!”

Ce n’était pas le seul tir à l’arc de Kimmel. En faisant une blague sur l’émission la plus nominée de la soirée, Watchmen de HBO, Kimmel a plaisanté: «Watchmen n’est-il pas aussi ce que Jerry Falwell Jr. était?»

Les blagues les plus dures de Kimmel auraient pu concerner la cérémonie lui-même. Kimmel a commencé la soirée en plaisantant qu’il hébergeait les «Pandemmys» et «Vous ne pouvez pas avoir de virus sans hôte.» Et avec la colère la plus absurde: «Pourquoi avons-nous une remise de prix au milieu d’une pandémie?»

Les Emmys sont apparemment un spectacle qui doit continuer.